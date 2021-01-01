أخبار الانتقالات - أنشيلوتي بديل زيدان وسعر خرافي للتخلي عن حكيمي

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن المحادثات مع المدير الفني للنادي الكتالوني رونالد كومان تسير على ما يرام، في ظل الحديث عن احتمالية رحيله قبل بداية الموسم الجديد.

وفي الفترة الماضية زاد الحديث عن رحيل المدير الفني الهولندي بعد خسارة الفريق لقب الدوري الإسباني، بل وحلوله ثالثًا على مستوى جدول الترتيب خلف أتلتيكو وريال مدريد.

التفاصيل .. لا تشافي ولا غيره .. لابورتا يعطي مؤشرًا لاستمرار كومان مع برشلونة