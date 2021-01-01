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أخبار الانتقالات - أنشيلوتي بديل زيدان وسعر خرافي للتخلي عن حكيمي

أخبار الانتقالات اليوم 1 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Ancelotti Everton 2020-21
Getty

80 مليون للتخلي عن حكيمي

2021-06-01T08:50:53Z

حسب كوريري ديلو سبورت، فإن إنتر ميلان لن يقبل بالتخلي عن لاعبه المغربي أشرف حكيمي بأقل من 80 مليون يورو.

أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي وآرسنال وريال مدريد أبدوا اهتمامهم بضم اللاعب ولكن إنتر لن يتخلى عنه بسهولة.

أنشيلوتي بديلًا لزيدان؟

2021-06-01T08:47:21Z

أكدت كادينا سير أن ريال مدردي وضع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضمن خياراته لتوعيض رحيل زين الدين زيدان.

زيدان رحل عن صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم لتضع الصحافة أنطونيو كونتي وماوريسيو بوتشيتينو وراؤول جونزاليس كبدلاء له قبل أن يتم طرح اسم أنشيلوتي.

أنشيلوتي درب ريال مدريد في وقت سابق وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب 13 عامًا.

راتب ضخم لدوناروما من برشلونة

2021-06-01T08:44:17Z

حسب توتو ميركاتو، فإن برشلونة عرض راتب 10 ملايين يورو سنوياً على جانلويجي دوناروما مع عقد لمدة خمس سنوات للحصول على خدماته الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده مع إيه سي ميلان. 

برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات دوناروما مع وجود يوفنتوس وباريس سان جيرمان ولكنهما لم يتواصلا مع وكيل أعماله.

لابورتا يلمح لاستمرار كومان

2021-06-01T08:42:08Z

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، أن المحادثات مع المدير الفني للنادي الكتالوني رونالد كومان تسير على ما يرام، في ظل الحديث عن احتمالية رحيله قبل بداية الموسم الجديد.

وفي الفترة الماضية زاد الحديث عن رحيل المدير الفني الهولندي بعد خسارة الفريق لقب الدوري الإسباني، بل وحلوله ثالثًا على مستوى جدول الترتيب خلف أتلتيكو وريال مدريد.

التفاصيل .. لا تشافي ولا غيره .. لابورتا يعطي مؤشرًا لاستمرار كومان مع برشلونة