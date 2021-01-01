أخبار الانتقالات | أمل بيانيتش الأخير وإشبيلية يعاند تشيلسي

باريس يرفض عرض ريال مدريد لمبابي
ذكرت تقارير عدة في إسبانيا وفرنسا أن باريس سان جيرمان قد رفض عرض ريال مدريد الأخير لضم كيليان مبابي.
وبحسب آخر التقارير، لن يرحل مبابي في الساعات الأخيرة من الميركاتو على الأرجح، وسيستمر مع بي إس جي.
وأوضحت "ماركا" أن عرض ريال الأخير الذي بلغ 170 مليون يورو + 10 ملايين كحوافز تم رفضه من قبل بي إس جي.
دياش يجدد مع سيتي
أعلن مانشستر سيتي عن توصله لاتفاق مع نجمه روبن دياش من أجل تمديد عقده.
وأمضى قلب الدفاع البرتغالي عقداً جديداً سيمتد حتى 2027 بحسب بيان مانشستر سيتي.
تريبيير يبتعد عن مانشستر
أصبح تعاقد مانشستر يونايتد مع كيران تريبيير مستبعداً بحسب "مانشستر إيفنج نيوز".
وجاء بقاء ديوجو دالو في يونايتد ليصعب ضم الدولي الإنجليزي من قبل مانشستر بحسب التقرير.
سكاماكا إلى كالياري
قال "كالتشيو ميركاتو" إن جيانلوكا سكاماكا لن ينتقل إلى صفوف إنتر أو يوفنتوس، ولكن إلى كالياري.
وتوصل كالياري لاتفاق مع ساسوولو لاستعارة اللاعب بحسب التقرير، وحق شراء مقابل 26 مليون يورو.
انهيار انتقال تراوري لفينورد
أوضحت "إي دي" أن انتقال عماد تراوري من صفوف مانشستر يونايتد إلى فينورد قد انهار في الساعات الماضية.
وتوصل الناديان لاتفاق بالفعل بحسب التقرير، ولكن تعرض اللاعب الإيفواري لإصابة في تدريبات يونايتد أوقف الصفقة.
برايتون يتقدم لضم جيمس
ذكرت "ستار" أن برايتون سيتقدم بعرض لضم دانييل جيمس من صفوف مانشستر يونايتد في الساعات المقبلة.
اللاعب الويلزي الشاب قد يفقد مكانه في صفوف يونايتد بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو بحسب التقارير.
فيلا يحاول مع كيرتس جونس
ذكرت "إكسبريس" أن أستون فيلا سيحاول ضم كيرتس جونز من صفوف ليفربول قبل ختام الميركاتو.
وقد يعرض فيلا مبلغاً في حدود 15 مليون يورو لإقناع ليفربول ببيع لاعبه الشاب.
إشبيلية يحدد طلبه لبيع كوندي
أكدت "آس" أن إشبيلية متمسك بالحصول على 80 مليون يورو من أجل بيع جول كوندي لتشيلسي.
وبحسب التقرير، لن يمانع إشبيلية عرضاً في حدود 60-70 مليوناً إذا وصل من البلوز في الساعات القادمة.
يوفنتوس يسابق الزمن لضم بيانيتش
ذكرت "سبورت" أن يوفنتوس سيقوم بمحاولة أخيرة لضم ميراليم بيانيتش من صفوف برشلونة.
ويعرض يوفنتوس الآن الإعارة، مع تقاسم دفع الرواتب مع برشلونة.
نابولي يقترب من أنجويسا
علم "جول" أن نابولي حسم صفقة أندريه أنجويسا من صفوف فولهام في الساعات الماضية.
وسينضم متوسط الميدان من فولهام على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ويخضع اليوم للفحوصات الطبية.