أخبار الانتقالات | أليسون يجدد عقده ومانشستر سيتي يقترب من حسم أول صفقاته

مانشستر سيتي يقترب من حسم أول صفقاته
ستكون أغلى صفقة في تاريخ البريميرليج
يقترب نادي مانشستر سيتي من إتمام التعاقد مع جاك جريليش من أستون فيلا مقابل 100 مليون إسترليني.
ووصل اللاعب إلى مدينة مانشستر ومن المتوقع حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة
لوكاكو لا يمانع العودة إلى تشيلسي
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ روميلو لوكاكو لا يمانع مغادرة إنتر خلال الصيف الجاري والانضمام إلى صفوف تشيلسي.
وقدّم البلوز عرضًا يصل إلى 130 مليون يورو لأجل اللاعب
ريال مدريد يحدد سعر إيسكو
نجم الملكي قد يرحل
كشفت "كالتشيو ميركاتو" أنّ ميلان الإيطالي مستعد لإتمام صفقة إيسكو من ريال مدريد.
وأوضحت أنّ الملكي يطلب 18 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب
ريال مدريد مستعد للتخلي عن موهبته الشابة
أكدت "أوندا سيرو" الإسبانية أنّ برشلونة منفتح لإعارة كوبو خلال سوق الانتقالات الجارية
ويترقب ناديي ريال سوسييداد وريال مايوركا موقف اللاعب لضمه على سبيل الإعارة
يوشوا كيميش يقترب من التمديد مع بايرن ميونخ
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ برشلونة يرغب في تمديد عقد يوشوا كيميش والذي ينتهي في صيف 2023
وأوضحت الصحيفة أنّ العقد الجديد قد ينتهي في 2026 وذلك لتأمين بقاء اللاعب في الفريق
أليسون يجدد عقده مع ليفربول
الريدز يحافظ على نجومه
أعلن نادي ليفربول تمديد عقد أليسون بيكر لست سنوات إضافية لينتهي في صيف 2027.
قدم لنا لحظات لا تٌنسى، وما زال هناك الكثير.. 🤩👊 pic.twitter.com/wc5ljMfAvM— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 4, 2021