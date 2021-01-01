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أخبار الانتقالات | أليسون يجدد عقده ومانشستر سيتي يقترب من حسم أول صفقاته

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، الأربعاء 4 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Alisson Liverpool
Getty

مانشستر سيتي يقترب من حسم أول صفقاته

2021-08-04T17:42:52Z

ستكون أغلى صفقة في تاريخ البريميرليج

يقترب نادي مانشستر سيتي من إتمام التعاقد مع جاك جريليش من أستون فيلا مقابل 100 مليون إسترليني.

ووصل اللاعب إلى مدينة مانشستر ومن المتوقع حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة

Jack Grealish Aston Villa 2020-21
Getty Images

لوكاكو لا يمانع العودة إلى تشيلسي

2021-08-04T17:41:55Z

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ روميلو لوكاكو لا يمانع مغادرة إنتر خلال الصيف الجاري والانضمام إلى صفوف تشيلسي.

وقدّم البلوز عرضًا يصل إلى 130 مليون يورو لأجل اللاعب

ريال مدريد يحدد سعر إيسكو

2021-08-04T17:32:47Z

نجم الملكي قد يرحل

كشفت "كالتشيو ميركاتو" أنّ ميلان الإيطالي مستعد لإتمام صفقة إيسكو من ريال مدريد.

وأوضحت أنّ الملكي يطلب 18 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب

Isco Marco Asensio Real Madrid 2020-21
Getty

ريال مدريد مستعد للتخلي عن موهبته الشابة

2021-08-04T17:30:42Z

أكدت "أوندا سيرو" الإسبانية أنّ برشلونة منفتح لإعارة كوبو خلال سوق الانتقالات الجارية

ويترقب ناديي ريال سوسييداد وريال مايوركا موقف اللاعب لضمه على سبيل الإعارة

يوشوا كيميش يقترب من التمديد مع بايرن ميونخ

2021-08-04T17:12:36Z

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ برشلونة يرغب في تمديد عقد يوشوا كيميش والذي ينتهي في صيف 2023

وأوضحت الصحيفة أنّ العقد الجديد قد ينتهي في 2026 وذلك لتأمين بقاء اللاعب في الفريق

أليسون يجدد عقده مع ليفربول

2021-08-04T17:09:03Z

الريدز يحافظ على نجومه

أعلن نادي ليفربول تمديد عقد أليسون بيكر لست سنوات إضافية لينتهي في صيف 2027.