أخبار الانتقالات: نجم برشلونة قريب من انجلترا وصراع إيطالي على لاعب أرسنال

لا يخطط ليفربول لبيع تشامبيرلين خلال فترة الانتقال الحالية - وفقًا لـ The Mirror.

ارتبطت الذئاب ارتباطًا وثيقًا بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 28 عامًا بعد وصول تياجو ألكانتارا إلى ملعب أنفيلد من بايرن ميونخ.

لقد تم اقتراح أن يتم انتقال تشامبرلين من الفريق، لكن ليفربول لا يزال يرى الدولي الإنجليزي كعضو مهم في الفريق.