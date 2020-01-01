جدول مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2020-21 وما هي القنوات الناقلة للمشاركة الأوروبية للبيانكونيري؟

الحلم الأكبر الذي يُداعب يوفنتوس منذ سنوات طويلة هو العودة لمنصات التتويج الأوروبي، أمر دفع إدارة النادي الإيطالي لدفع ملايين لاقتناء أفضل لاعبي ومدربي العالم، غير أن دوري أبطال أوروبا لا يزال مستعصيًا على بطل الكالتشيو في آخر 9 نسخ على التوالي.

وفي صيف 2018 تعاقدت إدارة اليوفي مع ملك دوري الأبطال الأول، إنه الهداف التاريخي للبطولة وأسطورتها، كريستيانو رونالدو، الذي سبق وأن حققها في 5 مرات مع ناديين مختلفين، الآمال ارتفعت للسماء مع قدوم الدون إلى أليانز ستاديوم، بيد أن الأمور لم تسر على ما يرام في أول موسمين واستمر يوفنتوس في عجزه عن حمل ذات الأذنين.

كانت مشاركة يوفنتوس الأخيرة على وجه التحديد كارثية بعد أن خرج من دور الـ16 على يد ليون، الأمر الذي دفع إدارة أنيلي إلى طرد المدرب ماوريتسيو ساري وتعيين أندريا بيرلو محله، خطوة بها خطورة كبيرة كون أنها التجربة الأولى التدريبية لساحر كرة القدم الإيطالية.

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الطموح الآن بعد تأكيد الهيمنة المحلية في السنوات الماضية ليوفنتوس هو تحقيق دوري الأبطال، رونالدو غير سعيد بالفشل في آخر نسختين، والآن المعنويات كلها مرتفعة والأصوات كلها متفقة أنه حان الوقت لأن يُحقق جيانلويجي بوفون الأبطال قبل اعتزاله.

في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا جدول مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة وما هو ترتيب المجموعات؟

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021، القنوات الناقلة والمجموعات

جدول مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2020-21

يبدأ يوفنتوس دور المجموعات بمواجهة دينامو كييف خارج الديار، ثم يستقبل برشلونة في أليانز ستاديوم في الجولة الثانية بقمة ستجمع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مرة أخرى وللمرة الأولى بعدما ترك الدون صفوف ريال مدريد.

دور المجموعات المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب دينامو كييف - يوفنتوس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020،

3 ربيع الأول 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD الملعب الأولمبي بكييف يوفنتوس - برشلونة الأربعاء 28 أكتوبر 2020،

11 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD أليانز ستاديوم فيرنتسفاروشي - يوفنتوس الأربعاء 4 نوفمبر 2020،

18 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD جروباما آرينا يوفنتوس - فيرنتسفاروشي الثلاثاء 24 نوفمبر 2020،

9 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD أليانز ستاديوم يوفنتوس - دينامو كييف الأربعاء 2 ديسمبر 2020،

17 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD أليانز ستاديوم برشلونة - يوفنتوس الثلاثاء 8 ديسمبر 2020،

23 ربيع الآخر 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD كامب نو

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2021؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

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ترتيب يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2020-21