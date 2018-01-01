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مباريات منتخب مصر تقترب من برج العرب في كأس الأمم الإفريقية

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برج العرب

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

استقر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على إسناد مهمة استضافة مباريات منتخب مصر في حال تنظيمها على أرضه، لملعب "برج العرب".

ويعمل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي، في وضع الرتوش الأخيرة على ملف استضافة كأس الأمم الإفريقية.

ويحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمر استضافة كأس الأمم يوم 9 يناير المقبل، بعد سحبها رسميًا من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها.

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ويسود الاتجاه الأقوى داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم، بإقامة مباريات منتخب مصر على ملعب "برج العرب".

وأشارت التقارير أن استاد القاهرة سيستضيف مباراة نهائي البطولة الإفريقية في حال إقامتها في مصر بعد أن أعلن جاهزيته لاستقبال المباريات.

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