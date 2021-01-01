جدول مباريات وقائمة المنتخب الأولمبي السعودي في مارس 2021

تعرف على قائمة المنتخب الأولمبي السعودي وجدول مبارياته في التوقف الدولي مارس 2021 التي سيخوضها استعدادًا لأولمبياد طوكيو التي ستقام الصيف القادم

بعد غياب استمر لأكثر من عقدٍ من الزمان، عاد المنتخب السعودي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في أولمبياد طوكيو 2020.

تأجلت أولمبياد طوكيو عامًا كاملاً بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وكان الأدعى لتأجيلها هو إقامتها في اليابان القريبة من الصين منشأ الوباء، والتي كانت أولى الدول تأثرًا بالجائحة.

كانت المشاركة الأولى للمنتخب الأولمبي السعودي في المحفل الدولي في أتلانتا 96، ووقع في مجموعة قوية رفقة فرنسا وإسبانيا وأستراليا، ولم ينجح في الخروج ولو بنقطة من البطولة.

سجل الأخضر الأولمبي مشاركته في أولمياد طوكيو بعد الوصول لنهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا السنة الماضية، وكان في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية الذي فاز بالبطولة وصعد لأولمبياد طوكيو 2020 رفقة السعودية وأستراليا التي فازت بالمركز الثالث على حساب أوزبكستان.

في كل توقف دولي، يستدعي المدرب الوطني سعد الشهري قائمة من اللاعبين ويدخل بهم معسكرًا مغلق، وذلك لوضع لمساته الفنية والوقوف على مستوى اللاعبين من خلال التدريب وخوض بعض المباريات، وهو ما استمر في التوقف الدولي في مارس 2021.

فما هي قائمة المنتخب الأولمبي السعودي في التوقف الدولي الحالي؟ وما هي المباريات التي سيخوضها؟ جول يطلعك على التفاصيل.

جدول مباريات منتخب السعودية، مصر وباقي المنتخبات العربية مارس 2021

قائمة المنتخب الأولمبي السعودي

تتألف قائمة المنتخب الأولمبي السعودي في الفترة الأخيرة من مجموعة من اللاعبين الجيدين، والذين لديهم بعض الخبرة لمشاركتهم مع أنديتهم بشكلٍ أساسي أو شبه أساسي.

لعل أبرز هذه الأسماء الظهير الأيمن للأهلي السعودي عبد الله حسون وزميله في الفريق عبد الباسط هندي، كذلك متوسط ميدان النصر مختار علي، ومتوسط ميدان الشباب تركي العمار.

المركز اللاعب الفريق حراسة المرمى صالح الوحيمد العين حراسة المرمى محمد الربيعي الأهلي السعودي حراسة المرمى عبد الباسط هوساوي الرائد الدفاع نايف الماس الباطن الدفاع وليد الأحمد الفيصلي الدفاع خليفة الدوسري القادسية الدفاع فهد الحربي الفتح الدفاع هاني الصبياني الأهلي السعودي الدفاع حمد اليامي القادسية الدفاع نواف بوشل الفتح الدفاع عبد الله حسون الأهلي السعودي الدفاع عبد الباسط هندي الأهلي السعودي الوسط تركي العمار الشباب الوسط حسين العيسى الوحدة الوسط حمد الغامدي الاتفاق الوسط هزاع الغامدي الوحدة الوسط علي الحسن النصر الوسط أيمن الخليف الوحدة الوسط ناصر العمران الشباب الوسط سعد السلولي الاتفاق الوسط فواز الطريس الهلال الوسط مختار علي النصر الهجوم حسن آل سليس الاتفاق الهجوم عبد الرحمن اليامي الاتحاد

جدول مباريات المنتخب الأولمبي السعودي في مارس 2021

سيخوض المنتخب الأولمبي السعودي مباراتين وديتين ضد منتخب ليبيريا الأول في التوقف الدولي الحالي استعدادًا لأولمبياد طوكيو، وستكون يومي 27 و30 مارس 2021.

المباراة الموعد الملعب السعودية - ليبيريا السبت 27 مارس 2021،

14 شعبان 1442 ستاد الأمير فيصل بن فهد السعودية - ليبيريا الثلاثاء 30 مارس 2021،

17 شعبان 1442 ستاد الأمير فيصل بن فهد

متى تبدأ أولمبياد طوكيو؟

كان من المقرر أن تقام أولميباد طوكيو في العام الماضي 2020، لكن تقرر تأجيلها إلى الصيف القادم بسبب تفشي فيروس كورونا.

الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو 2020 هو الجمعة 23 يوليو، على أن تنتهي في 8 أغسطس 2021.

ما هي المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو؟

يشارك في الألعاب الأولمبية في كل عام 16 منتخبًا، يتم توزيعهم على 4 مجموعات يتأهل عنها المتصدر والوصيف، وتستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

تحددت جميع المنتخبات المشاركة في أولميباد طوكيو باستثناء منتخبي أمريكا الشمالية، وسيتم معرفتهما مع نهاية التصفيات الشهر الحالي.

بجانب المنتخب الأولمبي السعودي، تأهل عن آسيا منتخبا أستراليا وكوريا الجنوبية، وسيمثل إفريقيا منتخب مصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، أما قارة أوروبا فسيشارك منها فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا.