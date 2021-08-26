جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وترتيب مجموعته، وما هي القنوات الناقلة؟

يبحث نادي باريس سان جيرمان عن تحقيق أول لقب له في دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي لم يرفعها أي فريق فرنسي سوى مارسيليا في 1993.

باريس سان جيرمان كان قريبًا من تحقيق البطولة في موسم 2019-2020 حينما وصل للمباراة النهائية لكن خسر المواجهة أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف، كما ودّع من نصف نهائي النسخة الماضية على يد مانشستر سيتي.

وتزداد طموحات بطل الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي بعد التعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة بجانب سيرخيو راموس وكذلك ضم أشرف حكيمي ودوناروما وجورجينو فينالدوم ليشكل فريق الأحلام.

ميسي يبحث عن تحقيق دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخه ويحاول تكرار مجد موسم 2014-2015 حينما ساعده نيمار على الفوز باللقب مع برشلونة.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 القنوات الناقلة والمجموعات

جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2022

وقع باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى مع مانشستر سيتي ولايبزيج وكلوب بروج

دور المجموعات المباراة الموعد النتيجة الملعب

ما هي القنوات الناقلة لمباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD PREMIUM 1.

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ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2021-2022