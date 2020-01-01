جدول مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

انتهت الخميس المنافسة رسميًا على الدوري الثالث من الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، هو الدوري الإنجليزي الذي ذهب لليفربول للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وذلك بعد أن فاز بايرن ميونخ بالدوري الألماني ، وألغي الدوري الفرنسي وأُعلن باريس سان جيرمان بطلاً له.

تبدأ اليوم السبت مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسيواجه اليوم أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ومهدد بالهبوط، وولفرهامبتون الذي يسعى للوصول للدوري الأوروبي، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي سيواجه مانشستر يونايتد نورويتش سيتي.

تستمر اليوم مباريات الجولة 32 من الدوري الإسباني ، حيث سيستضيف أتلتيك بلباو ريال مايوركا في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وسيواجه برشلونة سيلتا فيجو الساعة الخامسة، وأوساسونا ليجانيس الساعة 7:30 مساءً، وأخيرًا سيلتقي أتلتيكو مدريد مع ألافيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستتواصل اليوم أيضًا منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي ، وسيقابل بريشيا جنوى الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيقابل كالياري تورينو الساعة 7:30 مساءً، فيما سيستضيف لاتسيو فيورنتينا الساعة 9:45 مساءً.

سينتهي الدوري الألماني اليوم رسميًا بمباريات الأسبوع 34 والأخير، وستلعب جميع المباريات في نفس التوقيت 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، وأبرزها مباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم، ولقاء فولفسبورج ضد بايرن ميونخ.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 27 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم السبت 27 يونيو "27-6-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - ريال مايوركا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - برشلونة 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 أوساسونا - ليجانيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - ألافيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - وولفرهامبتون 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة بريشيا - جنوى 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 4 كالياري - تورينو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 لاتسيو - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة باير ليفركوزن - ماينز 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 6 بوروسيا دورتموند - هوفنهايم 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 8 بوروسيا مونشنجلادباخ - هيرتا برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 10 فيردر بريمن - كولن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 14 فولفسبورج - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 5 فرايبورج - شالكه 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 9 آينتراخت فرانكفورت - بادربورن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 12 يونيون برلين - فورتونا دوسلدورف 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 13 أوجسبورج - لايبزيج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 7

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