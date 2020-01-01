جدول مباريات اليوم السبت 25 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 25 يوليو 2020 في الدوري الإيطالي والدوري القطري والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يستمتع جماهير كرة القدم بمنافسات مختلفة بشكل يومي ويتجدد اليوم السبت 25 يوليو 2020 اللقاء مع مجموعة من المباريات الشيقة.

يشهد الدوري الإيطالي استكمال الجولة 36 من البطولة اليوم بمبارة تجمع بين نادي بريشيا ونادي بارما الساعة 5:15 مساءً، ومباراة لنادي جنوى أمام إنتر الساعة 7:30 مساءً، ويلتقي نابولي مع ساسوولو الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأيضاً في الدوري البرتغالي تبدأ اليوم الجولة 34 من البطولة حيث يلتقي نادي ماريتيمو مع فاماليساو، ونادي بوافيستا مع ريو آفي في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يلتقي بنفيكا مع سبورتنج لشبونة، وأيضاً لقاء يجمع سبورتنج براجا مع بورتو الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

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في الدوري القطري تستمر اليوم الجولة 18، حيث سيواجه الدحيل أم صلال الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت الدوحة، فيما سيواجه السد الخور الساعة السابعة.

تستمر المباريات الودية في الوطن العربي قبل عودة الدوريات، ففي مصر سيواجه إنبي الإنتاج الحربي الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، وسيواجه الاتفاق الثقبة الساعة 7:10 بتوقيت مكة المكرمة، وفي المغرب سيقابل اتحاد طنجة رجاء أكادير.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 25 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 25 يوليو "25-7-2020":

الدوري القطري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - أم صلال 16:45 قطر، 15:45 مصر beIN Sports HD السد - الخور 18:00 قطر، 17:00 مصر beIN Sports HD

الدوري البرتغالي - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة ماريتيمو - فاماليكاو 20:00 مصر، 21:00 السعودية Sport TV 1 Potugal بوافيستا - ريو آفي 20:00 مصر، 21:00 السعودية Sport TV 2 Potugal بنفيكا - سبورتنج لشبونة 22:15 مصر، 23:15 السعودية Match Football 1 سبورتنج براجا - بورتو 22:15 مصر، 23:15 السعودية Sport TV 1 Potugal

الدوري الإيطالي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة بريشيا - بارما 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 4 جنوى - إنتر 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 نابولي - ساسوولو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

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