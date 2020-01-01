جدول مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يعتبر السبت 20 يونيو 2020 يوم كروي حافل، حيث يشهد مجموعة كبيرة من المباريات في الدوريات المختلفة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في كل مكان.

سيعود الدوري الإيطالي لاستكمال منافساته بلقاء بين نادي تورينو ونادي بارما الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ولقاء آخر بين هيلاس فيرونا وكالياري الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الدوري الإنجليزي فيشهد أيضًا مجموعة مباريات، وهي مباراة بين واتفورد و ليستر سيتى صاحب المركز الثالث وتقام المباراة الساعة 1:30 ظهراً، ومباراة برايتون أمام آرسنال صاحب المركز التاسع الساعة 4 عصراً، ويلتقي وست هام مع وولفرهامبتون الساعة 6:30 مساءً، وأيضاً مواجهة بين بورنموث وكريستال بالاس الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

وتُستأنف مباريات الدوري الإسباني الأكثر جماهيرية في العالم بعد الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء يجمع بين إسبانيول وليفانتي الساعة الثانية ظهراً، ومباراة أتلتيك بيلباو أمام ريال بتيس الساعة الخامسة مساءً، ويلتقي خيتافي مع إيبار الساعة 7:30 مساءً، ولقاء أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم السبت 20 يونيو "20-6-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - ليفانتي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيك بلباو - ريال بيتيس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 خيتافي - إيبار 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد - بلد الوليد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة واتفورد - ليستر سيتي 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 برايتون - آرسنال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 وست هام - وولفرهامبتون 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 بورنموث - كريستال بالاس 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - فرايبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 5 هيرتا برلين - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4 شالكه - فولفسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 8 كولن - آينتراخت فرانكفورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 13 ماينتس - فيردر بريمن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 10 هوفنهايم - يونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD MAX 10 فورتونا دوسلدورف - أوجسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 12 بادربورن - بوروسيا مونشنجلادباخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 6 لايبزيج - بوروسيا دورتموند 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري الإيطالي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - بارما 19:30 مصر، 20:30 السعودية Sky Calcio هيلاس فيرونا - كالياري 20:45 مصر، 21:45 السعودية Sport TV 2 Potugal

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم