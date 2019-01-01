مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 في الدوري الإنجليزي، المصري وجميع المسابقات

تعرف على مباريات اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019، والذي سيشهد مبارياتٍ قوية في الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني والمصري وأكثر من مسابقة أخرى حول العالم

أحمد رضوان | تويتر

بعد مباريات السبت الكبير التي امتازت بالإثارة، سيكون عشاق كرة القدم في جميع أرجاء المعمورة على موعد مع أحد مميز لن يقل عن سابقه، بل وسيشهد مبارياتٍ أكثر شعبية وتشويقًا.

ستبدأ مباريات اليوم في الدوري الإسباني الذي سيشهد مباراةً قوية بين سيلتا فيجو وأتلتيك بلباو في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وبعد بدايته بساعة واحدة ستتواصل مواجهات الأسبوع الثامن في الدوري الإنجليزي بثلاث مبارياتٍ في نفس التوقيت لفرقٍ لها باع في البريميرليج، أولها بين آرسنال الباحث عن الطريق للعودة للأمجاد وبورنموث، وثانيها ستشهد تواجد لندني أيضًا حيث ستجمع تشليسي بساوثامبتون، أما الثالثة فستكون محطة جديدة في رحلة مانشستر سيتي للبحث عن طريق للحفاظ على اللقب المتجه بقوة نحو ليفربول، وستكون ضد وولفرهامبتون المترنح هذا الموسم.

سنعود لإسبانيا بعد ذلك لمواصلة مباريات اليوم، حيث سيحل أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلاً على بلد الوليد، ومع بداية مساء اليوم سيستمتع عشاق الدوري الإيطالي بمواجهةٍ قوية بين نابولي وتورينو في الأوليمبيكو جراندي تورينو، وذلك بالتزامن مع نزال بين مانشستر يونايتد الضائع ونيوكاسل في البريميرليج.

نطير للدوري المصري الذي تتواصل مباريات أسبوعه الثالث اليوم، وسنتوقف اليوم عند مباراتين الأولى ستجمع بين بيراميدز الباحث عن مكان وسط الكبار هو جدير به وطلائع الجيش، أما الثانية فستجمع الزمالك مع نادي مصر الصاعد حديثًا، في مباراة تجهيز الفارس الأبيض الأخير للقمة ضد الأهلي.

نعود لأوروبا التي ستشتعل في المساء بقمتين من العيار الثقيل، الأولى هي ديربي إيطاليا بين يوفنتوس البطل التاريخي للدوري الإيطالي، والإنتر الذي بدأ الموسم ووضع على عاتقه مهمة إنهاء احتكار البيانكونيري للإسكوديتو في العقد الثاني من الألفية الجديدة، وفي نفس التوقيت سيستضيف برشلونة منافس قوي وشرس صنع أسطورته في الدوري الأوروبي الذي فاز به أكثر من أي فريق هو إشبيلية.

وفي هذا التقرير نقدم لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم السبت 28 سبتمبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - بورنموث 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 ساوثامبتون - تشيلسي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 مانشستر سيتي - وولفرهامبتون 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 نيوكاسل - مانشستر يونايتد 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - إسبانيول 12:00 مصر، 13:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 سيلتا فيجو - أتلتيك بلباو 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 بلد الوليد - أتلتيكو مدريد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ريال سوسيداد - خيتافي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 برشلونة - إشبيلية 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - أودينيزي 12:30 مصر، 13:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 أتالانتا - ليتشي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 12 بولونيا - لاتسيو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 8 روما - كالياري 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 تورينو - نابولي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 الإنتر - يوفنتوس 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الفرنسي - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة سانت إتيان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 6