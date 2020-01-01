جدول مباريات الدوري الإسباني الجولة الأولى، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2020-21، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

تبدأ فعاليات الموسم الجديد من الدوري الإسباني الأكثر متابعة وجماهيرية على مستوى العالم يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2020، وسط إجراءات وقائية وتعليمات إحترازية خوفاً من تفشي فيروس كورونا مرة أخرى، حيث تسببت جائحة الفيروس الموسم الماضي 2019-2020 في توقف المسابقة ٣ أشهر تقريباً.

توج ريال مدريد بطلاً في ختام هذا الموسم الصعب بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي تصدر الجدول لفترة طويلة من عمر المسابقة حتى أستطاع النادي الملكي إنتزاع الصدارة واللقب في الجولات الأخيرة من عمر الدوري.

بعد خسارة الدوري الإسباني تلقي النادي الكتالوني هزيمة كبيرة جداً من نظيره الألماني بايرن ميونخ في اللقاء الذي جمع بينهما في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي خسر فيه البارسا بنتيجة 8-2، مما أصاب اللاعبين في الفريق بحالة من الإحباط الشديد، وطالب نجم الفريق ليونيل ميسي فسخ عقده والرحيل عن النادي إثر هذه الهزيمة الصادمة.

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ثارت الجماهير وأعربت عن غضبها بشدة وأصبحت إدارة النادي في مأزق صعب، إلى أن تمكنت مؤخراً إدارة النادي من تدارك الأزمة والإتفاق مع نجم الفريق الأول على الاستمرار لموسم آخر، وتترقب جماهير الفريق بطولة لا ليجا لمتابعة أداء فريقها المفضلة متمنية تحقيق نتائج مرضية تعوضهم عن الموسم الماضي وماحدث فيه.

تبدأ الجولة الأولى من الدوري الإسباني المنتظرة من جميع جماهير كرة القدم في كل مكان في العالم بالمباراة الإفتتاحية بين فريقي غرناطة وأتلتيك بيلباو، وتستمر الجولة لمدة 4 أيام، في اليوم الثاني من الجولة يلتقي نادي إيبار مع نادي سلتا فيجو، ونادي قادش مع نادي أوساسونا، ثم تُستكمل مباريات الجولة في اليوم التالي بمباراة بين فريقي بلد الوليد وريال سوسيداد، ومباراة لنادي فياريال مع ويسكا، و مباراة لنادي فالنسيا مع نادي ليفانتي، ثم تُختتم الجولة في يومها الأخير بمباراة تجمع بين فريق ألافيس وفريق ريال بتيس.

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جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب غرناطة - أتلتيك بيلباو الجمعة 11 سبتمبر 2020،

23 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 لوس كارمينيس إيبار - سيلتا فيجو السبت 12 سبتمبر 2020،

24 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 مونيسيبال دي إبوروا قادش - أوساسونا السبت 12 سبتمبر 2020،

24 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 رامون دي كارانزا بلد الوليد - ريال سوسيداد الأحد 13 سبتمبر 2020،

25 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 خوسيه زوريا فياريال - هويسكا الأحد 13 سبتمبر 2020،

25 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 لا سيراميكا فالنسيا - ليفانتي الأحد 13 سبتمبر 2020،

25 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 ميستايا ألافيس - ريال بيتيس الإثنين 14 سبتمبر 2020،

26 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 مينديزوروزا

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص القنوات كما هو موضح في الجدول أعلاه.