جدول مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يستأنف اليوم الخميس 25 يونيو 2020 مباريات الجولة الواحد والثلاثون من الدوري الإنجليزي بلقائين هاميين المباراة الأولى يستضيفها ساوثامبتون على أرضه بملعب سانت ماري، حيث يلتقي نادي آرسنال الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس الوقت يحل واتفورد ضيفا على بيرنلي على ملعب تيرف مور.

وأخيرًا يختتم اليوم بمباراة قوية بين تشيلسي ومانشستر سيتي حيث يقاتل البلوز للحفاظ على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي وتقام المبارة على ستامفورد بريدج الساعة 9:15 مساءً.

ويستكمل الدوري الإسباني منافساته في الأسبوع الواحد وثلاثون من عمر البطولة بمبارتين، هما مباراة إيبار وفالنسيا الساعة 7:30 مساءً على ملعب بينيتو فيامارين، وريال بيتيس ضد إسبانيول الذى يصارع من أجل البقاء في الدوري، حيث أنه متذيل الترتيب بأربعة وعشرون نقطة، لذلك سيشهد ستاد بينيتو فيامارين معركة هامة على الثلاث نقاط اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الخميس 25 يونيو "25-6-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - فالنسيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - إسبانيول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - واتفورد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 ساوثامبتون - آرسنال 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 تشيلسي - مانشستر سيتي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري البرتغالي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة سبورتينغ براجا - فيتوريا جيماريش 22:00 مصر، 23:00 السعودية Sport TV 1 Potugal

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