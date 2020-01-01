جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2020 في الدوري الألماني والدوري البرتغالي وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تعود الدوريات في جميع أنحاء العالم تدريجيًا في هذه الأيام، وذلك بعد التوقف لأكثر من شهرين بدايةً من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

تبدأ اليوم مباريات الجولة 30 من الدوري الألماني ، وستشهد مباريات اليوم مباراة واحدة ستجمع بين فرايبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ المنافس القوي على أحد المركزين الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا.

دوري الدرجة الثانية الألماني سيشهد مباراتين اليوم، الأولى ستجمع بين بوخوم وسانت باولي والثانسية ستكون بين فيورث وساند هاوزن.

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عاد الدوري البرتغالي هو الآخر بعد الوقف منذ أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، وستشهد مباريات اليوم مواجهتين في الأسبوع 25، الأولى ستجمع بين سانتا كلارا وسبورتنج براجا، والثانية هي ديسبورتيفو أفيس ضد بيلينينسيس.

في الأسبوع 27 من الدوري البولندي سيقابل كورونا كايلسي بياست جليفيسي، فيما سيقابل جورنيك ليجيا جدانسك، وفي الجولة 27 من الدوري المجري سيقابل ديبرشيني كابوشفار.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يونيو "5-6-2020":

الدوري الألماني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة بوخوم - سانت باولي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 فيورث - ساند هاوزن 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 4