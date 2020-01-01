جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 3 يوليو 2020 في الدوري الإسباني والدوري البرتغالي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

عادت الدوريات الكبرى في أوروبا بدايةً من مايو الماضي، واكتملت في يونيو بعودة الدوري الإيطالي، ورغم ذلك لن تكون هناك الكثير من المباريات اليوم الجمعة 3 يوليو 2020.

ستبدأ اليوم الجولة 34 من الدوري الإسباني ، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة فقط ستجمع بين أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، وريال مايوركا صاحب المركز الثامن عشر والساعي للابتعاد عن منطقة الهبوط.

سيتوقف اليوم الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي ، بعد أن شهدنا مباريات مثيرة في المسابقتين طوال الأسبوع، لكن الدوري البرتغالي سيكون حاضرًا بمباراة سانتا كلارا ضد ماريتيمو

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الجمعة 3 يوليو "3-7-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - ريال مايوركا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري البرتغالي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة سانتا كلارا - ماريتيمو 20:15 مصر، 21:15 السعودية Sport TV 1 Potugal

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