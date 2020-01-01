جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 مايو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 29 مايو 2020 في الدوري الألماني والدوري السوري وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بدأت عجلة كرة القدم تعود من جديد منذ منتصف مايو الجاري، وذلك بعودة الدوري الألماني الذي شجع بقية الدوريات الكبرى على اتخاذ قرار العودة، باستثناء الفرنسي الذي ألغي.

مباريات اليوم الجمعة 29 مايو 2020 ستشهد بداية الجولة 29 من البوندسليجا، وسنكون على موعد مع مواجهة قوية بين باير ليفركوزن المتواجد على بوابة الأربعة الكبار بفارق الأهداف فقط عن بوروسيا مونشنجلادباخ، وفرايبورج صاحب الأمل الكبير في المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم.

الدوري الدنماركي عاد من جديد كذلك بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، وسيواجه اليوم في أسبوعه الواحد والعشرين فيبورج سكيفه، وفي دوري الدرجة الثانية الألماني أوزنابروك يان ريجنسبورج، وسيستضيف دارمشتات فيورث.

المزيد من الفرق

عاد الدوري المجري كذلك، وسيقابل في الجولة 26 اليوم المتذيل كابوشفار زالاجيرشيج صاحب المركز قبل الأخير، وفي الجولة 27 من الدوري البولندي، سيستضيف سلاسك راكوف، وسيقابل بوجون زاجيبي لوبين، أما الدوري الدنماركي فسيشهد اليوم مباراة واحدة بين سيلكابورج ونورشيلاند في الجولة 25.

الخبر الجيد لمحبي الكرة العربية أن هناك دوري عربي عاد بالفعل من التوقف بسبب فيروس كورونا، هو الدوري السوري الذي ستشهد مباريات اليوم 6 مواجهات في إطار الأسبوع 17، حيث سيقابل تشرين الجيش والنواعير حطين، وجبلة الطليعة، والوحدة الجزيرة، والكرامة الساحل وأخيرًا سيواجه الاتحاد الشرطة.

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم الجمعة 29 مايو "29-5-2020":

الدوري الألماني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة فرايبورج - باير ليفركوزن 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة أوزنابروك - يان رينجسبورج 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 دارمشتات - فيورث 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الكوري الجنوبي - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة دايجو - سانجو سانجمو 12:30 مصر، 13:30 السعودية Sportdigital

الدوري المجري - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة كابوشفار - زالاجيرشيج 20:00 مصر، 21:00 السعودية M4 Sport HD Hungary

الدوري السوري - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة تشرين - الجيش 16:00 سوريا، 15:00 مصر Sport النواعير - حطين 16:00 سوريا، 15:00 مصر Syria Sport جبلة - الطليعة 16:00 سوريا، 15:00 مصر Syria Sport الوحدة - الجزيرة 16:00 سوريا، 15:00 مصر Syria Sport الكرامة - الساحل 16:00 سوريا، 15:00 مصر Syria Sport الاتحاد - الشرطة 16:00 سوريا، 15:00 مصر Syria Sport

الدوري البولندي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة سلاسك - راكوف 18:00 مصر، 19:00 السعودية Canal + Sport Polska بوجون - زاجويبي لوبين 20:30 مصر، 21:30 السعودية Canal + Sport Polska