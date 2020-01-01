جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يومٌ جديد يمتلئ بالمباريات المثيرة والممتعة بعد استئناف النشاط بعد 3 أشهر من التوقف حُرِم فيها الجمهور من متعة كرة القدم، يوم الجمعة 18 يونيو 2020 سيشهد بداية الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك الدوري الإسباني .

في إنجلترا سيكون الجمهور على موعد مع مباراة قمة يُنتظر منها الكثير بين توتنهام وضيفه مانشستر يونايتد ، حيث يلتقي جوزيه مورينيو مع ناديه السابق في مباراة رد الثأر بعد نهاية مباراة الذهاب بانتصار الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.

مباراة أخرى تُبشر بمتعة من نوع خاص بين ساوثامبتون ونوريتش سيتي، وبعد أن تنتهي من متابعة البريميرليج، يمكنك الانتقال إلى إسبانيا، حيث مباراة كبيرة حقًا ستكون في رامون سانشيز بيزخوان عندما يلتقي برشلونة مع إشبيلية .

المزيد من الفرق

مباراتان آخرتان في الليجا يمكنك أن تتابعها حتى يأتي موعد قمة البرسا في الأندلس، وهما ليجانيس ومايوركا وقبلها فياريال وغرناطة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو "19-6-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 مايوركا - ليجانيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 إشبيلية - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعويدة beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة نوريتش سيتي - ساوثامبتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 توتنهام - مانشستر يونايتد 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم