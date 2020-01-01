جدول مباريات اليوم الجمعة 10 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 10 يوليو 2020 في الدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة لهذه المباريات

تستمر منافسات كرة القدم في عدد من الدوريات المحلية في مختلف أنحاء العالم، ويشهد اليوم الجمعة 10 يوليو 2020 مجموعة من المباريات المختلفة.

في الدوري الإسباني تستمر فعاليات الجولة 35، حيث يلتقي ريال سوسييداد غرناطة الساعة 7:30 مساءً، وأيضاً يشهد اليوم لقاء يجمع ريال مدريد بديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري البرتغالي سيواجه فيتوريا جيماريش جل فيسنتي الساعة السادسة مساءً، وسيقابل سبورتينج لشبونة سانتا كلارا الساعة الثامنة والربع، أما باكوس فيريرا فسيقابل سبورتينج براجا الساعة العاشرة والنصف.

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الجمعة 10 يوليو "10-7-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - غرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال مدريد - ألافيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري البرتغالي - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة فيتوريا جيماريش - جل فيسنتي 18:00 مصر، 19:00 السعودية Sport TV 1 Potugal سبورتينج لشبونة - سانتا كلارا 20:15 مصر، 21:15 السعودية Sport TV 1 Potugal باكوس دي فيريرا - سبورتينج براجا 22:30 مصر، 23:30 السعودية Sport TV 1 Potugal

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