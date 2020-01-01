جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 مجموعة من المباريات الشيقة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في كل مكان في مختلف الدوريات المحلية في العالم.

في الدوري الإنجليزي تبدأ اليوم الجولة 34 من المسابقة، حيث يلتقي واتفورد مع نوريتش، وكريستال بالاس مع تشيلسي في تمام الساعة السابعة مساءً، وأيضًا يلتقي آرسنال مع ليستر سيتي الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطالي تبدأ اليوم الجولة 31 من عمر البطولة، حيث يشهد اليوم مباراة تجمع ليتشي أمام لاتسيو الساعة 7:30 مساءً، ومباراة أخرى قوية تجمع بين فريقي ميلان ويوفنتوس الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وأيضاً في الدوري الإسباني يشهد اليوم بداية الجولة 35 من البطولة حيث يلتقي نادي فالنسيا مع بلد الوليد الساعة 7:30 مساءً، وسيلتا فيجو أمام أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو "7-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - تشيلسي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 واتفورد - نوريتش سيتي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 آرسنال - ليستر سيتي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - بلد الوليد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة ليتشي - لاتسيو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 ميلان - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

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