جدول مباريات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 في دوري أبطال أوروبا وجميع المباريات في أهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد مليء بالمباريات القوية وأهم ما يميزه هو دوري أبطال أوروبا، حيث تبدأ اليوم مواجهات الجولة الرابعة بلقاءات قوية تبدأ بلقاء رين وتشيلسي في تمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، ويتبعها اللقاء الأبرز دينامو كييف وبرشلونة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس الموعد يستضيف باريس سان جيرمان نادي لايبزيج الألماني على ملعب حديقة الأمراء.

وفي دوري أبطال آسيا بالجولة الثالثة توجد أربع مباريات، حيث يستضيف بكين جوان نادي ميلبورن فيكتوري في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، وفي نفس الموعد يحل نادي شنجهاي شنهوا ضيفًا على اف. سي. طوكيو

ثم في تمام الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، يستضيف إف سي سيئول نادي تشيانغراي يونايتد، وفي نفس التوقيت تنطلق مباراة بيرث جلوري ضد أولسان هيونداي.

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تختتم اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، حيث يستضيف التعاون الوحدة الساعة 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة،كما يواجه الاتفاق الفتح في تمام الساعة 7:30 مساءً.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر "24-11-2020":

دوري أبطال آسيا 2020 - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة بكين جوان - ميلبورن 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 طوكيو - شنجهاي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8 سيئول - تشيانجراي يونايتد 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS HD 7 بيرث جلوري - أولسان 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS HD 8

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة رين - تشيلسي 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 1 كراسنودار - إشبيلية 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN SPORTS HD 2 يوفنتوس - فيرينتسفاروش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 دينامو كييف - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 بوروسيا دورتموند - كلوب بروج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 لاتسيو - زينيت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 باريس سان جيرمان - لايبزيج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 مانشستر يونايتد - إسطنبول باشاك شهير 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الأسبوع 5 المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الوحدة 17:50 السعودية، 16:50 مصر KSA Sports 1 HD الاتفاق - الفتح 19:30 السعودية، 18:30 مصر KSA Sports 3 HD

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