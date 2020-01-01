جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد الثلاثاء 23 يونيو 2020 مجموعة من المباريات في مختلف الدوريات على مستوى العالم.

تستمر منافسات الدوري الإسباني بالمباريات التالية: مباراة بين بلد الوليد وخيتافي، ومباراة تجمع بين ليفانتي وأتلتيكو مدريد الساعة 7:30 مساءً، وأيضاً لقاء هام يجمع بين برشلونة وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإنجليزي نشهد اليوم لقاء بين ليستر سيتي وبرايتون في تمام الساعة السابعة مساءً، كما يلتقي توتنهام مع وست هام الساعة 21:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وأيضاً تستمر المنافسة في الدوري الإيطالي حيث تقام اليوم الفعاليات التالية: مباراة بين سبال وكالياري، ومباراة هيلاس فيرونا أمام نابولي الساعة 7:30 مساءً، ويلتقي نادي تورينو مع أودينيزي، ولقاء بين جنوى وبارما الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يونيو "23-6-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 8 ليفانتي - أتلتيكو مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - برايتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 توتنهام - وست هام 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري البرتغالي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة فيتوريا سيتوبال - ريو آفي 20:00 مصر، 21:00 السعودية Sport TV 1 Potugal بنفيكا - سانتا كلارا 20:15 مصر، 21:15 السعودية Cosmote Sport 7 HD بورتو - بوافيستا 22:15 مصر، 23:15 السعودية Sport TV 1 Potugal

الدوري الإيطالي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - نابولي 19:30 مصر، 20:30 السعودية SuperSport 1 / HD سبال - كالياري 19:30 مصر، 20:30 السعودية Sky Calcio 2 جنوى - بارما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports FR HD 2 تورينو - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية Sky Calcio

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