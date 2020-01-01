جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 في الدوري الأوروبي وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

لن تكون مباريات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 على نفس مستوى مباريات بقية الأسبوع، لكنها ن تخلوا من الإثارة والمتعة.

في الدوري الأوروبي يلتقي نادي وولفرهامبتون الإنجليزي ونادي إشبيلية الإسباني، في الساعة التاسعة مساء يتوقيت القاهرة، وفي نفس الساعة يلتقي شاختار الأوكراني بازل السويسري في دور ربع النهائي من البطولة.

يلتقي مستقبل سليمان واتحاد بن قردان الساعة الخامسة بتوقيت تونس، وذلك في الجولة 19 من الدوري التونسي ، كما سيقابل الاتحاد المنستيري نادي حمام الأنف الساعة السابعة مساءً.

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في الأسبوع 21 من الدوري المغربي سيواجه حسنية أكادير الرجاء ويوسفية يرشيد مولودية وجدة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، وسيواجه الفتح الرباطي رجاء بني ملال وأوليمبيك آسفي المغرب التطواني الساعة العاشرة مساءً.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس "11-8-2020":

الدوري المغربي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة حسنية أكادير - الرجاء الرياضي 20:00 المغرب، 21:00 مصر beIN Sports HD يوسفية برشيد - مولودية وجدة 20:00 المغرب، 21:00 مصر Al Maghribya الفتح الرباطي - رجاء بني ملال 22:00 المغرب، 23:00 مصر Arryadia live HD أولمبيك آسفي - المغرب التطواني 22:00 المغرب، 23:00 مصر Tamazight Tv

الدوري التونسي - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة مستقبل سليمان - اتحاد بن قردان 17:00 تونس، 18:00 مصر Television Tunisienne 1 الاتحاد المنستيري - نادي حمام الأنف 19:00 تونس، 20:00 مصر Television Tunisienne 2

الدوري الأوروبي - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - إشبيلية 21:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 شاختار - بازل 21:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2

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