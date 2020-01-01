جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 في الدوري الأوروبي والدوري السعودي وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

عشاق كرة القدم على موعد اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 مع مجموعة من المباريات الشيقة.

في الدوري الأوروبي يلتقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي كوبنهاجن الدنماركي، في الساعة التاسعة مساء يتوقيت القاهرة، وفي نفس الساعة يلتقي الألماني باير ليفركوزن مع نادي إنتر على ملعب إسيريت أرينا في دور ربع النهائي من البطولة.

ويلتقي نادي الشباب مع التعاون في الساعة 07:05 بتوقيت مكة المكرمة ضمن مباريات الإياب في بطولة الدوري السعودي ، وانتهت مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح سكري القصيم، ويلتقي أبها والنصر على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية وجاءت نتيجة مباراة الذهاب أربعة أهداف مقابل لاشىء لنادي أبها، ويواجهه العداله نادي الحزم صاحب الأرض الساعة 07:15 وكانت نتيجة الذهاب تعادل إيجابي بين الفريقين بهدفين، كذلك كان التعادل الإيجابي بين فريقي الهلال والفتح لكن بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب وتقام مباراة العودة اليوم على أرض الزعيم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المزيد من الفرق

يستكمل الدوري المصري مباريات الجولة الثامنة عشر بمباراة المصري وحرس الحدود المثيرة للجدل بسبب رفض اتحاد الكرة تأجيل المباراة رغم إصابة 16 لاعب من الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا، بحجة أن الفريق هو المسؤل عن الإصابات لعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية اللازمة، وتقام المباراة في ستاد برج العرب في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويستضيف نادي بيراميدز طنطا على أرضه في ستاد الدفاع الجدوي الساعة 6:30 مساءً، وختاماً مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على أرض الأخير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

السومة والمولد وعسيري .. أهم أسلحة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 10 أغسطس "10-8-2020":

الدوري السعودي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - التعاون 19:05 السعودية، 18:05 مصر KSA Sports 3 HD أبها - النصر 19:15 السعودية، 18:15 مصر KSA Sports 2 HD الحزم - العدالة 19:20 السعودية، 18:20 مصر KSA Sports 4 HD الهلال - الفتح 21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - المصري 16:00 مصر، 17:00 السعودية On Time Sport بيراميدز - طنطا 18:30 مصر، 19:30 السعودية On Time Sport 2 الاتحاد - الزمالك 21:00 مصر، 20:00 السعودية On Time Sport

الدوري الأوروبي - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - كوبنهاجن 21:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 إنتر - باير ليفركوزن 21:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم