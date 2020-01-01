جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تُستأنف اليوم الإثنين 22 يونيو 2020 منافسات كرة القدم في مختلف الدوريات في العالم، ويشهد اليوم عدد من المباريات الممتعة لعشاق الساحرة المستديرة.

في الدوري الإسباني يلتقي فياريال مع إشبيلية الساعة 7:30 مساءً، وأيضًا تشهد الليجا لقاء يجمع بين ليجانيس وغرناطة قي تمام الساعة العاشرة مساءً.

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أما الدوري الإنجليزي فيشهد اليوم مباراة واحدة فقط بين فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الترتيب في جدول المسابقة أمام فريق بيرنلي في تمام الساعة التاسعة مساءً، وكذلك الحال في الدوري البرتغالي الذي يشهد أيضاً مباراة واحدة اليوم تجمع بين بورتيمونينسي وماريتيمو.

ويستكمل الدوري الإيطالي منافساته بمجموعة مباريات، وهي مباراة تجمع بين ليتشي وميلان، ومباراة بين فيورنتينا وبريشيا الساعة 7:30 مساءً، وأبرز اللقاءات هى لقاء يوفنتوس صاحب المركز الأول في الترتيب مع بولونيا صاحب المركز العاشر الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 يونيو "22-6-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - إشبيلية 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ليجانيس - غرناطة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - بيرنلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري البرتغالي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة بورتيمونينسي - ماريتيمو 22:00 مصر، 23:00 السعودية Sport TV 1 Potugal

الدوري الإيطالي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - بريشيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية Sky Calcio 3 ليتشي - ميلان 19:30 مصر، 20:30 السعودية Sky Calcio 2 بولونيا - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية Sky Calcio

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