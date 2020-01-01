جدول مباريات اليوم الإثنين 20 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الإثنين 20 يوليو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم في الدوريات العالمية، ويشهد اليوم الإثنين 20 يوليو 2020 مجموعة من المباريات الشيقة.

في الدوري الإنجليزي تُستأنف منافسات الجولة 37 من البطولة، حيث يلتقي اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً نادي شيفيلد يونايتد مع إيفرتون، ونادي برايتون مع نيوكاسل يونايتد، كما يلتقي نادي وولفرهامبتون مع كريستال بالاس الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما في الدوري الإيطالي تُختتم الجولة 34 من البطولة بمباراة واحدة تجمع بين يوفينتوس صاحب المركز الأول برصيد 77 نقطة، ولاتسيو صاحب المركز الرابع برصيد 69 نقطة وذلك الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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يسدل الستار اليوم عن الموسم الحالي من الدوري الإسباني الدرجة الثانية، وستلعب أغلب مباريات الجولة 42 والأخيرة في نفس التوقيت، وأبرزها مباراة ألميريا ضد ملقة.

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 يوليو "20-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة شيفيلد يونايتد - إيفرتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 برايتون - نيوكاسل 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 وولفرهامبتون - كريستال بالاس 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني الدرجة الثانية - الجولة 42 المباراة الموعد القناة الناقلة لاس بالماس - إكستريمادورا 18:30 مصر، 19:30 السعودية Gol TV spain ألميريا - مالاجا 21:00 مصر، 22:00 السعودية Movistar LaLiga 5 لوجو - ميرانديس 21:00 مصر، 22:00 السعودية Movistar LaLiga 2 ريال سرقسطة - بونفيرادينا 21:00 مصر، 22:00 السعودية Movistar LaLiga 4 HD ديبورتيفو لاكورونيا - فوينلابرادا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6 راسينج سانتاندير - رايو فاييكانو 21:00 مصر، 22:00 السعودية Movistar LaLiga 3 نومانسيا - تينيريفي 21:00 مصر، 22:00 السعودية Movistar LaLiga 1 ألكوركون - جيرونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية Movistar LaLiga 6 سبورتينج خيخون - ويسكا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 7 قادش - ألباسيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 إلتشي - ريال أوفيدو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري الإيطالي - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

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