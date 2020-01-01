جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020 في الدوري الألماني والدوري السوري وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

بدأت عجلة كرة القدم تعود للدوران من جدد مع عودة الدوري الألماني، فكلما مرت الأيام اقتربنا أكثر وأكثر من عودة الدوري الإسباني وبعده الدوري الإنجليزي وأخيرًا الدوري الإيطالي.

ستشهد مباريات اليوم مباراة واحدة في الدوري الألماني مؤجلة من الجولة 24 التي لعبت قبل التوقف في مارس بسبب تفشي فيروس كورنا، ستجمع هذه المباراة بين فيردر بريمن صاحب المركز 17 والساعي من الهروب من مناطق الهبوط، وآينتراخت فرانكفورت صاحب المركز 12 برصيد 32 نقطة.

مباراة أخرى مؤجلة ستلعب في ألمانيا لكنها من دوري الدرجة الثانية الألماني ، وهي مباراة ستجمع بين هانوفر ودينامو دريسدين المؤجلة من الأسبوع السادس والعشرين.

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الدوري السوري هو أول الدوريات العربية عودةً من التوقف بعد تفشي فيروس كورونا، وستلعب جميع مباريات الأسبوع 18 اليوم في نفس التوقيت، لكن لن تذاع إلا مباراتين فقط على الهواء مباشرةً، الأولى ستجمع بين الوثبة وتشرين وستذاع على سورية دراما، أما الثانية فستكون بين الوحدة والشرطة وستنقل على القناة الأرضية السورية.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يونيو "3-6-2020":

الدوري الألماني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة فيردر بريمن - آينتراخت فرانكفورت 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة هانوفر - دينامو دريسدين 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 5