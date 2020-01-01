جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تُستأنف منافسات كرة القدم في الدوريات المحلية المختلفة على مشتوي العالم، ويشهد اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 مجموعة من المباريات قوية.

في الدوري الإنجليزيتُستأنف مباريات الجولة 37 من عمر البطولة بمباراة تجمع بين مانشستر يونايتد ونادي وست هام في تمام الساعة السابعة مساءً، ومباراة قوية تجمع ليفربول بطل الموسم مع تشيلسي صاحب المركز الثالث وتقام المباراة الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطاليتُستأنف منافسات الجولة 35 من المسابقة، حيث يلتقي نادي بارما مع نابولي الساعة 7:30 مساءً، وتقام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة عدة مباريات وهى مباراة تورينو أمام هيلاس فيرونا، ومباراة لنادي سبال مع روما، ومباراة ليتشي أمام بريشيا، ومباراة تجمع بين فريقي الإنتر وفيورنتينا، كما يلتقي أيضا نادي سامبدوريا مع جنوى.

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ستقام مجموعة من المباريات الودية للأندية السعودية اليوم استعدادًا لعودة الدوري السعودي، حيث سيواجه الهلال الفيحاء والشعلة الشرق، فيما سيقابل النصر الفتح وسيواجه الأهلي أحد، وأخيرًا سيستضيف الطائي الباطن.

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 يوليو "22-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - وست هام 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليفربول - تشيلسي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 35 المباراة الموعد القناة الناقلة بارما - نابولي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 إنتر - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 تورينو - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 8 سامبدوريا - جنوى 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 5 سبال - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 6 ليتشي - بريشيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 7

مباريات ودية سعودية المباراة الموعد النصر - الفتح 19:30 السعودية، 18:30 مصر الأهلي - أحد 19:45 السعودية، 18:45 مصر الطائي - الباطن 19:45 السعودية، 18:45 مصر الهلال - الفيحاء لم يتحدد الشعلة - الشرق لم يتحدد

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