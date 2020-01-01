جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تعدنا مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 بمجموعة قوية من المواجهات المنتظرة في الدوريات الأوروبية، والتي أصبحت على بعد أمتار من نهاية الموسم الحالي، موسم الكورونا.

تتواصل اليوم مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي ، والبداية ستكون بمباراة القمة والقاع بين مانشستر سيتي الوصيف وبورنموث الذي يصارع على الهبوط، كما سيواجه توتنهام نيوكاسل وبيرنلي وولفرهامبتون في نفس التوقيت، وذلك قبل قمة المساء التي ستجمع بين ليفربول البطل وآرسنال.

ستستمر اليوم أيضًا مباريات الجولة 33 من الدوري الإيطالي ، وسنكون على موعد مع لقاءاتٍ قوية، حيث سيواجه بولونيا نابولي وميلان بارما في لقائين صعبين، فيما سيواجه روما هيلاس فيرونا ولاتسيو أودينيزي، أما المتصدر يوفنتوس فسيحل ضيفًا ثقيلاً على ساسوولو.

المزيد من الفرق

نعود لإنجلترا لكن ليس للدوري الإنجليزي الممتاز ، بل لدوري البطولة الإنجليزي الذي بدأت ملامحه تضح بعد العودة من الكورونا، فهناك 4 فرق ضمنت التواجد على الأقل في الملحق المؤهل للبريميرليج، وهو ليدز يونايتد ووست بروميتش وفولهام وبرينتفورد الذي يلعب له النجم الجزائري سعيد بن رحمة.

سيواجه فريق نجمنا العربي اليوم بريستون، وسيستضيف بريستول سيتي ستوك سيتي، فيما سيواجه برمنجهام سيتي تشارلتون أتلتيك ونوتنجهام فورست سوانزي سيتي، وجميع هذه المباريات ستنطلق في نفس التوقيت السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الجزائر.

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عادت الكرة السعودية من جديد في الأيام القليلة الماضية وديًا وليس رسميًا حتى الآن، فموعد عودة الدوري السعودي هو 4 أغسطس القادم، لكن أغلب الأندية بدأت استعداداتها لعودة النشاط من جديد.

سنكون اليوم على موعد مع مجموعة من المباريات الودية السعودية، لعل أبرزها لقاء الأهلي ضد جدة ومباراة الاتحاد ضد نجران، فيما سيقابل أحد الحزم والاتفاق الخليج والرائد البكيرية وهجر الجيل والشعلة الدرعية.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو "15-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 36 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - بورنموث 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 نيوكاسل - توتنهام 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 5 بيرنلي - وولفرهامبتون 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 8 آرسنال - ليفربول 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1

دوري البطولة الإنجليزي - الجولة 44 المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - بريستون 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 10 بريستول سيتي - ستوك سيتي 18:00 مصر، 19:00 السعودية - برمنجهام سيتي - تشارلتون أتلتيك 18:00 مصر، 19:00 السعودية - نوتنجهام فورست - سوانزي سيتي 18:00 مصر، 19:00 السعودية -

الدوري الإيطالي - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - نابولي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 ميلان - بارما 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 6 سامبدوريا - كالياري 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 7 ليتشي - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 7 روما - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 6 أودينيزي - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 8 ساسوولو - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

مباريات الأندية السعودية الودية المباراة الموعد الاتفاق - الخليج 19:00 السعودية، 18:00 مصر نجران - الاتحاد 19:00 السعودية، 18:00 مصر الحزم - أحد 19:30 السعودية، 18:30 مصر جدة - الأهلي 19:45 السعودية، 18:45 مصر

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