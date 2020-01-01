جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441 هجرياً مجموعة كبيرة من المباريات في الدوريات المختلفة في العالم.

في الدوري الإسباني تستمر منافسات الجولة 33 من عمر البطولة، حيث يشهد اليوم مباراة بين ألافيس وغرناطة، ومباراة تجمع بين فالنسيا وأتلتيك بيلباو الساعة 7:30 مساءً، كما يلتقي كلاً من بلد الوليد مع ليفانتي، ولقاء أيضاً لنادي ريال بتيس أمام فياريال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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أما في الدوري الإنجليزي تستمر فعاليات الجولة 33 في المسابقة، ويشهد اليوم لقاء يجمع بين بورنموث ونيوكاسل يونايتد، ويلتقي نادي إيفرتون مع ليستر سيتي، ومباراة تجمع بين آرسنال ونورويتش في تمام الساعة السابعة مساءً، وأيضاً مواجهة لفريق وست هام أمام تشيلسي الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطالي تستمر منافسات الجولة 29 حيث يشهد اليوم مباراة بولونيا أمام كالياري، ومباراة الإنتر مع بريشيا الساعة 7:30 مساءً، ويلتقي نادي ليتشي مع سامبدوريا، ومباراة فيورنتينا أمام ساسولو، ولقاء هيلاس فيرونا مع بارما، وأيضاً مواجهة لنادي سبال أمام الميلان الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو "1-7-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - غرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 7 فالنسيا - أتلتيك بيلباو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - ليفانتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 ريال بيتيس - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة آرسنال - نورويتش سيتي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 بورنموث - نيوكاسل 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 5 إيفرتون - ليستر سيتي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 وست هام - تشيلسي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - كالياري 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 6 إنتر - بريشيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 فيورنتينا - ساسوولو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 6 سبال - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 ليتشي - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 7 هيلاس فيرونا - بارما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 8

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