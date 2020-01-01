جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 مايو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 31 مايو 2020 في الدوري الألماني وجميع الدوريات التي عادت بعد التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تستمر اليوم مباريات الجولة 29 من الدوري الألماني ، وسيواجه بوروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الخامس برصيد 53 نقطة، يونيون برلين المتواجد في المركز 13 برصيد 31 نقطة، كما سيستضيف بادربورن الأخير بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

في دوري الدرجة الثانية الألماني ، سيقابل هامبورج الثالث فيسبادين المتواجد في المركز 17، كما سيوجه هايدنهايم الرابع إرتسجيبيرجه آوه السابع، والمباراة الثالثة ستجمع بين دينامو دريسدين شتوتجارت الوصيف.

الدوري التشيكي سيشهد 3 مباريات في الأسبوع 26، الأولى بين تبليتسه أوبافا، والثانية ستكون بين بوهيميانز وبوديوفيتش، والأخيرة ستجمع بين كارفينا وسبارتا براج، وفي الدوري الكوري الجنوبي سيستضيف سوول سيونجنام، وستجمع مباراة بين إنشيون يونايتد وبوهانج ستيلرز.

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وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 مايو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

ترتيب الدوري الألماني

جدول مباريات اليوم الأحد 31 مايو "31-5-2020":

الدوري الألماني - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - يونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 1 بادربورن - بوروسيا دورتموند 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة هامبورج - فيهين فيسبادن 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 2 هايدنهايم - إرتسجيبيرجه آوه 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 3 دينامو دريسدين - شتوتجارت 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري التشيكي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة بوهيميانز - بوديوفيتش 16:00 مصر، 17:00 السعودية CT Sport كارفينا - سبارتا براج 18:00 مصر، 19:00 السعودية Arena Sport 1 HD

الدوري المجري - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة بودابيست هونفيد - ديبرشيني 18:55 مصر، 19:55 السعودية M4 Sport HD Hungary بوشكاش - فرينكفاروزي 21:05 مصر، 22:05 السعودية M4 Sport HD Hungary