جدول مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق ليفربول ومحمد صلاح لقاء إيفرتون الذي يقام اليوم الأحد 21 يونيو، ومن الممكن أن يحدث فارق بأداء التوفيز بعد تولي كارلو انشيلوتي منصب المدير الفني للفريق، وبالطبع ينتظر العشاق معرفة إذا ما كان سيشارك النجم المصري صلاح أم لا خاصة بعد الشكوك بأن لديه مشكلة بدنية ستمنعه من المشاركة.

وأيضاً يلتقي شيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد ويسعي الأول لتحسين مركزه والوصول للمركز الخامس في الدوري الإنجليزي حتي يتمكن من المشاركة بالدوري الأوروبي، ويلتقي تشيلسي وأستون فيلا النادي الذي يضم النجم المصري محمود تريزيجيه ويسعي لتحقيق الفوز ليساعده في صراع البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز وعدم الهبوط.

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أما بالدوري الإسباني فجمهور الملكي ريال مدريد ينتظرون لقاء من أهم اللقاءات بعد أن تعثر برشلونة بالتعادل، فبذلك إذا فاز الريال سيتساوى بالنقاط مع الكتلان وتزداد المنافسة والإثارة بالليجا، ويسعي البلانكوس لتحقيق الفوز أيضاً للثأر من ريال سوسيداد بعد أن أطاح بهم من كأس الملك، لذلك سنكون علي موعد مع مباراة غاية في المتعة والأهمية.

وأيضًا يلتقي سيلتا فيجو وألافيس علي ملعب سيلتا فيجو الذي يصارع للبقاء بالدوري، ويلتقي فالنسيا وأوساسونا، ويسعي الخفافيش للدخول في سباق أول 6 فرق في ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة أمام ريال مدريد بثلاث أهداف دون رد، ولكن إذا استطاع الريال التغلب علي ريال سوسييداد سيكون في مصلحة نادي فالنسيا وتعوضة عن الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة.

أما بالدوري الإيطالي يلتقي إنتر وسامبدوريا الذي يحتل المركز 16 برصيد 26 نقطة، ويسعي للحصول ولو علي نقطة واحدة أمام الإنتر لتساعده في صراعه للبقاء في الدوري، ويلتقي أتالانتا وساسوولو في لقاء علي ملعب الأول الذي يسعي للفوز لتوسيع الفارق بينه وبين روما ويضمن المركز الرابع.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 يونيو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأحد 21 يونيو "21-6-2020":

الدوري الإسباني - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - ألافيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 3 فالنسيا - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة واتفورد - ليستر سيتي 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 نيوكاسل - شيفيلد يونايتد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 أستون فيلا - تشيلسي 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 إيفرتون - ليفربول 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري البرتغالي - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة جيل فيسنتي - ديسبورتيفو أفيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية Sport TV 1 Potugal

الدوري الإيطالي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - ساسوولو 19:30 مصر، 20:30 السعودية Sky Calcio 2 إنتر - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Sky Calcio

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