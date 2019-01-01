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مباراة ودية بين لايبزيج وباريس سان جيرمان بحضور نيمار ومبابي

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ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images
تعرف على تفاصيل المباراة الودية بين لايبزيج وسان جيرمان
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني خوض مباراة ودية في الصيف المقبل بحضور جميع نجوم بطل الليج 1 وعلى رأسهم نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة ريال مدريد التوقيع مع مبابي ولكن ناصر الخليفي، رئيس البي إس جي، نفى إمكانية بيع اللاعب.

وقالت صحيفة "بيلد" إنّ هناك مباراة ودية بين باريس سان جيرمان ولايبزيج مقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل بالمدينة الألمانية.

وأوضحت أنّ الموعد قد يتغير حال شارك لايبزيج في مباراة السوبر الألماني سواء بتحقيق لقب الكأس أو الدوري خلال الموسم الجاري.

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وأشارت إلى أنّ الاتفاق على المباراة تم بشرط مشاركة جميع نجوم باريس سان جيرمان وعلى رأسهم نيمار ومبابي.

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد أقصى سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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