مباراة ودية بين لايبزيج وباريس سان جيرمان بحضور نيمار ومبابي

تعرف على تفاصيل المباراة الودية بين لايبزيج وسان جيرمان

قرر ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيج الألماني خوض مباراة ودية في الصيف المقبل بحضور جميع نجوم بطل الليج 1 وعلى رأسهم نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

التقارير الصحفية تشير إلى رغبة ريال مدريد التوقيع مع مبابي ولكن ناصر الخليفي، رئيس البي إس جي، نفى إمكانية بيع اللاعب.

وقالت صحيفة "بيلد" إنّ هناك مباراة ودية بين باريس سان جيرمان ولايبزيج مقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل بالمدينة الألمانية.

وأوضحت أنّ الموعد قد يتغير حال شارك لايبزيج في مباراة السوبر الألماني سواء بتحقيق لقب الكأس أو الدوري خلال الموسم الجاري.

فقط أريد رُبع هذه الثقة بالنفس.. آمين! 🙏😂



(📽️: IG/tal21so) pic.twitter.com/YOx7QgFY1I — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

وأشارت إلى أنّ الاتفاق على المباراة تم بشرط مشاركة جميع نجوم باريس سان جيرمان وعلى رأسهم نيمار ومبابي.

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد أقصى سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.