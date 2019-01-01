مباراة مثيرة بين إنبي والمصري - طرد الحارس ومدافع يعوضه وجدل تحكيمي

الفريق البورسعيدي خطف ثلاث نقاط وضعته في المربع الذهبي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقتنص المصري البورسعيدي فوزًا مثيرًا أمام إنبي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الجيش بالسويس، ضمن الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

الفريق البورسعيدي تقدم أولًا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول من رأسية الفلسطيني محمود وادي، قبل أن يخرج اللاعب مصابًا ويجري المصري تغيير أول اضطراري.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك عماد فتحي التعادل للفريق البترولي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن تحوم الشكوك حول عدم صحة الهدف بداعي تسلل اللاعب.

وأضاف أوستين أوموتو الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 74، لكن اعترض لاعبو إنبي على الهدف، بسبب تدخل اللاعب مع عمرو حسام؛ حارس المرمى، قبل الهدف إلا أن الحكم أشار بصحته.

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أحوال الفريق البترولي ساءت في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، حيث أشهر الحكم الكارت الأحمر المباشر لحارسه عمرو حسام، إثر تدخله بشكل عنيف مع أوتومو من خارج منطقة الجزاء، ليضع فريقه في موقف صعب، حيث كان قد أنهى تغييراته الثلاثة.

وعوّض المدافع رامي صبري طرد الحارس، لكنه لم ينجح في التصدي للركلة الحرة التي سددها إسلام عيسى، مسجلًا الهدف الثالث للمصري.

اللحظات الأخيرة كذلك شهدت طرد أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق البترولي بعدما قام بإلقاء الكرة داخل أرض الملعب، لإفساد هجمة مرتدة للفريق البورسعيدي.

الفوز رفع رصيد المصري إلى النقطة 35 مرتقيًا للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ16 بجدول الترتيب.