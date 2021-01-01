موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي القادمة ضد بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد استاد الإسماعيلية، لاستضافة مباراة قوية تجمع بيراميدز، مع الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

مباراة هامة بالنسبة للفريقين، الذين يمران بفترة عصيبة هذا الموسم، مع تذبذب النتائج، في آخر جولتين بالنسبة للفريقين.

بيراميدز يدخل اللقاء بعد تعادل مع الأهلي سلبي، وسبقه تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق، وفي آخر خمس مباريات لم يتذوق فيهم الفريق طعم الانتصار إلا في مباراة واحدة.

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ويحتل بيراميدز المركز الرابع من ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الجونة صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، يدخل الدراويش اللقاء، بعد تعثر في آخر ثلاث مباريات، بهزيمتين من مصر المقاصة، والمقاولون العرب، وتعادل مع غزل المحلة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن البنك الأهلي صاحب المركز العاشر.

وفي الأسطر التالية سنستعرض معًا موعد مباراة بيراميدز القادمة والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري؟

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري، هو السبت 30 يناير 2021، على استاد الإسماعيلية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبورتس، حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري بشكل حصري عبر شاشاتها، وبطبيعة الحال ستذيع مباراة بيراميدز والإسماعيلي.