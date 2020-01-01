موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الألماني، والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لهذه القمة..

يستقبل ملعب ريد بول آرينا قمة من قمم الدوري الألماني، عندما يحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على لايبزيج، في المباراة المزمع إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الألماني.

وتكتسب هذه المباراة قيمة وأهمية خاصة بالنسبة للفريقين، فهي ستكون بمثابة المحدد لمن يحتل مركز الوصافة خلف بايرن ميونخ بعدما حسم الأخير اللقب لصالحه قبل النهاية بجولتين بعد الفوز على فيردر بريمن بهدف نظيف.

يحتل دورتموند حاليًا المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يأتي لايبزيج ثالثًا برصيد 65 نقطة، مطمع ناجلسمان الأول هو الفوز وتقليص الفارق وترك الأمر للجولة الأخيرة حتى يُحسم فيها لعله يُعيد ناديه لمركزه المفضل.

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في الوقت نفسه فإن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للوسيان فافر، فأي هزيمة على يد فريق قوي وكبير ستعني فقدانه لثقة الإدارة، وبالتبعية التضحية به في الموسم المقبل، خصوصًا وأن هناك شكوك تحوم حول ذلك من الآن بعد فشله في اقتناص الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وجب الإشارة في النهاية إلى أن مباراة دورتموند ولايبزيج دائمًا ما تكون مثيرة وممتعة، وليس أدل على ذلك من مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في سيجنال إيدونا بارك وكانت ربما أفضل مباراة في الموسم بالبوندسليجا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج والقنوات الناقلة وغيرها..

ما هو موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج؟

ستقام المباراة مساء السبت الموافق 20 يونيو 2020، الموافق 28 شوال 1441 هجريًا على ملعب ريد بول آرينا.

صافرة البداية في هذه المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ألمانيا ومصر، الرابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث والنقل الحصري لمباريات الدوري الألماني لهذا الموسم، وقد خُصصت القناة الخامسة لإذاعة هذه القمة.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة لايبزيج - بوروسيا دورتموند ريد بول آرينا السبت 20 يونيو 2020،

28 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 5

ما هو التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند؟

يغيب عن بوروسيا دورتموند محمود داوود وزاجادو وماركو رويس وتوماس ديلاني للإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام لايبزيج.

من المتوقع ألا يُغير لوسيان فافر كثيرًا في طريقة لعبه، حيث سيعتمد على رومان بوركي في حراسة المرمى وأمامه ماتس هوملس، مع وجود المتألق إيمري تشان في منتصف الملعب، بينما يقود خط الهجوم النجم جادون سانشو وإرلينج هالاند.

التشكيل | 3-4-3

رومان بوركي

مانويل أكانجي - ماتس هوملس - لوكاس بيتشيك

رافاييل جوريرو - توماس ديلاني - إيمري تشان - أشرف حكيمي

جادون سانشو - إرلينج هالاند - يوليان براندت

ما هو التشكيل المتوقع للايبزيج؟

سيغيب عن لايبزيج يوسف بوليسن بسبب الإصابة وكذلك فابريس هارتمان، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام بوروسيا دورتموند.

من المتوقع أن يلعب ناجلسمان بطريقته المعتادة حيث جولاشي في حراسة المرمى وأوباميكانو يقود الدفاع مع خط وسط ملعب بقيادة مارسيل زابيتسر وهجوم بقيادة الهداف تيمو فيرنر.

التشكيل | 4-3-2-1

بيتر جولاشي

نوردي موكيلي - لوكاس كوليسترمان - دايوت أوباميكانو - آنخيلينيو

مارسيل زابيتسر - كيفن كامبل - كيه لايمر

دانيل أولمو - باتريك شيك

تيمو فيرنر