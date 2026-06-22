مباراة أوروغواي وإسبانيا في كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

أوروغواي ضد إسبانيا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة أوروغواي ضد إسبانيا في 27 يونيو 2026 الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش و19:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 26 يونيو 2026.

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أوروغواي ضد إسبانيا: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في خاليسكو تداعيات هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين في المجموعة H إلى تعزيز أو إنقاذ حملتيهما بعد مباريات الجولة الثانية التي اتسمت بشدة التنافس. بعد الجولة الثانية من المباريات التي أحدثت تغييرات جذرية في ديناميكيات المجموعات في مرحلة مبكرة - حيث فرضت إسبانيا، بطلة أوروبا، هيمنتها الكاملة بفوزها الساحق 4-0 على السعودية لتضمن صدارة المجموعة، بينما خرجت أوروغواي محبطة بعد أن اضطرت إلى تقاسم النقاط في تعادل دراماتيكي 2-2 أمام كاب فيردي، المشاركة لأول مرة في البطولة، على الرغم من عودتها في الشوط الأول - تقلص هامش الخطأ في ملعب غوادالاخارا (استاد أكرون) بشكل كبير. يتوجه الفريقان إلى زابوبان وهما يدركان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي البدني السريع من تلك المواجهات المرهقة ستحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والكفاءة التهديفية، مستفيداً من مرونة تشكيلته التكتيكية لترسيخ سيطرته على صدارة المجموعة. سيعتمد دي لا فوينتي على نقاطه الهجومية الديناميكية الأساسية - التي يرتكز عليها اللعب الانتقالي الخطير للنجم الشاب لامين يامال، الذي سجل هدفاً مذهلاً ضد السعودية، والتهديد الهجومي المباشر لميكيل أويارزابال - لفرض الإيقاع والسيطرة على المناطق الوسطى واختراق خط دفاع أمريكا الجنوبية الذي يتميز بقوته البدنية العالية. وفي الجهة المقابلة، يقف منتخب أوروغواي المتماسك هيكلياً والمتحمس بقيادة مارسيلو بيلسا. تتمتع «لا سيليستي» بتشكيلة مليئة باللاعبين ذوي القدرات البدنية من الطراز الأول، وتتميز بخطة لعب صلبة وميزة هجومية قاتلة في الهجمات المرتدة بقيادة دينامو خط الوسط فيديريكو فالفيردي والجناح المتفجر ماكسيميليانو أراوجو - الذي سجل هدف التعادل الدقيق في الجولة الثانية - والتي تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطًا لا تشوبه شائبة تحت ضغط شديد.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

أوروغواي 2–2 الرأس الأخضر

عانى فريق مارسيلو بيلسا من إحباط شديد في ملعب ميامي، حيث أجبره الأداء الدفاعي الضعيف على الاكتفاء بالتعادل 2-2 أمام الرأس الأخضر، الفريق المفاجأة في البطولة الذي أظهر قدرة تنافسية عالية. سعيًا إلى فرض سيطرته الكاملة في مرحلة المجموعات، بدأ الفريق الأمريكي الجنوبي المباراة ساعيًا إلى فرض هيمنته مبكرًا، لكنه واجه صعوبة في السيطرة على المسارات الانتقالية الخطيرة في مواجهة الكتلة الزرقاء المتحركة.

تداعى تنظيم أوروغواي في وقت مبكر من الدقيقة 20 عندما سجل كيفن بينا هدفاً ليمنح الفريق الأفريقي تقدمًا مفاجئًا. اعتمد رجال بيلسا على رد مكثف لإنقاذ الشوط الأول، حيث قاتلوا بقوة حتى سجل ماكسيميليانو أراوجو هدف التعادل الدقيق في الدقيقة 43، قبل أن يسجل أغوستين كانوبيو هدفًا مذهلاً في الدقائق الإضافية الأخيرة من الشوط الأول ليقلب النتيجة رأسًا على عقب. ومع ذلك، انهار تنظيمهم الهيكلي مرة أخرى تحت الضغط في الشوط الثاني عندما سجل هيليو فاريلا هدف التعادل لجزر الرأس الأخضر في الدقيقة 60. وعلى الرغم من دفع عدد كبير من اللاعبين إلى الأمام وإشراك المهاجم النجم داروين نونيز من على مقاعد البدلاء، لم تتمكن «لا سيليستي» من اختراق خط دفاع منخفض صلب، مما تركها برصيد نقطتين قبل الجولة الأخيرة.

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إسبانيا 4-0 السعودية

قدم رجال لويس دي لا فوينتي عرضاً يتسم بانضباط شديد وهيمنة مطلقة في ملعب أتلانتا، وحافظوا على شباكهم نظيفة تماماً ليتغلبوا بسهولة على السعودية بفوز حاسم بنتيجة 4–0. سيطر العملاق الأوروبي بشكل كامل على مجريات المباراة منذ البداية تقريباً، وكسر التعادل في الدقيقة العاشرة فقط عندما سجل المراهق المذهل لامين يامال هدفاً بدقة متناهية.

وقبل أن يتمكن المشاركون الجدد في البطولة من إيجاد موقف قتالي، قاد ميكيل أويارزابال خط الهجوم الإسباني ليجعل الفوز بعيد المنال تمامًا. قدم المهاجم عرضًا رائعًا في الشوط الأول، حيث وجد مساحة داخل منطقة الجزاء ليسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و24. وبمجرد أن أصبحت إسبانيا متقدمة بفارق مريح، سيطر تنظيمها الهيكلي الصارم على المباراة تمامًا، وعاقبت منافسيها مرة أخرى في بداية الشوط الثاني عندما سجل حسن ألتامباكتي هدفًا في مرماه ليحسم الهزيمة الساحقة. نجح المخطط التكتيكي المتوازن الذي وضعه دي لا فوينتي في التحكم في وتيرة الاستحواذ المتبقية، ليحصد الفريق النقاط الثلاث بأمان ويعزز مكانه في صدارة المجموعة H برصيد أربع نقاط.

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ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

أوروغواي (مارسيلو بيلسا)

لا يحتاج بيلسا إلى التخلي عن الخطة الهجومية الجريئة وسريعة الوتيرة التي تسمح لـ«لا سيليستي» بممارسة ضغط هائل في الثلث الأخير من الملعب. فالحركة العمودية، والتناوب الحاد على الأجنحة، والتميز في المراحل الانتقالية مدفوعًا بخيارات هجومية مرنة، كلها أمور تثبت أن أوروغواي تمتلك الأدوات التكتيكية اللازمة لتفكيك دفاعات الفرق الكبرى على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على بيلسا أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي التام في مواجهة الفرق التي تستحوذ على الكرة بكفاءة. في مباراتهم السابقة، ترك تشكيل أوروغواي الهجومي العدواني أحيانًا مساحات شاسعة مكشوفة عندما تقدم الظهيران عميقًا في الثلث الأخير، مما أدى إلى تعادل محبط بنتيجة 2-2 أمام الرأس الأخضر. أمام منتخب إسبانيا الذي يتمتع بتاريخ فني ورياضي مهيب، فإن فقدان الكرة بسهولة أثناء التمرير سيكون أمراً قاتلاً. يجب أن يركز تعديل بيلسا الأساسي على محور خط الوسط الدفاعي - وبالتحديد المطالبة بوعي موقعي صارم من لاعبي خط الوسط المثبتين لإغلاق المساحات النصفية المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة الإسبان من عزل قلب دفاعه.

إسبانيا (لويس دي لا فوينتي)

لا يحتاج دي لا فوينتي إلى التخلي تمامًا عن النموذج العملي الذي مكن فريقه من السيطرة على فترات طويلة من المباراة خلال الفوز الساحق 4-0 على السعودية في أتلانتا. لا يزال الإطار الدفاعي الأساسي والحضور الفني في خط الوسط من الأصول الموثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة ضبط هجومية دقيقة في كيفية سيطرة الفريق على الكرة وتقدمها في مواجهة مقاومة النخبة من أمريكا الجنوبية.

في مواجهة الضغط العالي والعدواني لأوروغواي، فإن البقاء في تشكيلة أفقية تمامًا أو تمرير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيصب في مصلحة خطط بيلسا الرامية إلى محاصرة الفريق. يجب أن تركز تعديلات دي لا فوينتي التكتيكية على خط الوسط، حيث يجب أن يوجه قادة خط الوسط إلى نقل الكرة إلى الأمام بسرعة رأسية أكبر بكثير عند استعادة الكرة. وعندما تتقدم إسبانيا، يجب عليها استغلال الممرات الجانبية التي يتركها الظهيران الأوروغواييان المتقدمان بشكل هجومي. وسيكون الاستفادة من الانطلاقات المتداخلة المباشرة والانفجارية للجناحين الديناميكيين لتمديد خط الدفاع الأوروغوايي أمرًا حاسمًا لتفكيك تشكيلهم الدفاعي المتماسك. ويعد هذا التوسع الجانبي أمرًا بالغ الأهمية لتحرير المساحات الصغيرة عالية القيمة ليستغلها المهاجمون في الوسط، مما يمنع اختناق بناء الهجمات تمامًا في الازدحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار منتخب أوروغواي

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه بيلسا قبل الذهاب إلى ملعب غوادالاخارا المتطور في معالجة نقاط الضعف الدفاعية لفريقه مع إدارة التغييرات التكتيكية المحتملة. ورغم خروج الفريق الأمريكي الجنوبي من تعادله المثير 2-2 أمام الرأس الأخضر دون أي مخاوف جديدة بشأن الإصابات أو الغيابات بسبب الإيقاف، إلا أن بعض اللاعبين الرئيسيين يجب أن يتصرفوا بحذر مع وجود تحذيرات من الحصول على بطاقات صفراء تلوح في الأفق.

ستعتمد أوروغواي على تشكيلتها التكتيكية 4-2-3-1. سيحتفظ الحارس فرناندو موسليرا بمكانه بين القائمين، متطلعاً إلى حماية أفضل بكثير من خط دفاعه. وسيواصل المدافعان المركزيان سيباستيان كاسيريس وماثياس أوليفيرا - اللذان يتعين عليهما توخي الحذر الشديد بعد حصولهما على بطاقة صفراء في الجولة الثانية - شراكتهما الدفاعية، ويحيط بهما الظهيران غييرمو فاريلا على اليسار وخوسيه ماريا سانابريا على اليمين.

ويعتمد تشكيل خط الوسط بشكل كبير على القوة في الوسط والحماية الدفاعية. وسيقوم مانويل أوغارتي ورودريغو بنتانكور - وهو عنصر حيوي آخر يسير على حافة الهاوية من الناحية الانضباطية بعد حصوله على بطاقة صفراء في الجولة الثانية - بتثبيت محور الوسط المزدوج. أمامهما، يتولى فيديريكو فالفيردي مهام الإبداع في الوسط، ويحيط به كل من أغوستين كانوبيو، الذي سجل هدف الجولة الثانية، على الجناح الأيسر، واللاعب المتفجر ماكسيميليانو أراوجو على الجناح الأيمن. وفي المقدمة، سيقود المهاجم فيديريكو فيناس خط الهجوم بثقة لترسيخ قنوات الهجوم المركزية، على الرغم من أن بيلسا يمتلك خيارات عالية المستوى مثل داروين نونيز، الجاهز لضخ طاقة جديدة من مقاعد البدلاء.

أخبار منتخب إسبانيا

يواجه دي لا فوينتي معضلة اختيار أسهل بكثير لكنها معقدة بنفس القدر، وهو يستعد لفريقه لضمان صدارة المجموعة H. وأهم ما يشغل «لا روخا» هو إدارة الأعباء البدنية والزخم النفسي الناجم عن فوزها الساحق 4-0 على السعودية، وهو ما قد يدفع المدرب إلى الاستفادة من عمق تشكيلته الآن بعد أن أصبح التأهل التلقائي في متناول اليد.

سيتمحور الأساس الهيكلي الأساسي للمنتخب الإسباني حول تشكيلة 4-1-2-3 تتسم بانضباط شديد ومرونة كبيرة. على الصعيد الدفاعي، سيشكل المدافعان المركزيان باو كوبارسي وأيميريك لابورت دعامة خط الوسط، ويحيط بهما الظهيران بيدرو بورو على اليمين ومارك كوكوريلا على اليسار. ويبحث الحارس المخضرم أوناي سيمون عن حماية صلبة ومستمرة لتعزيز سيطرته على منطقة الجزاء.

وسيسعى خط الوسط إلى التحكم في وتيرة المباراة وإعادة تنظيم إيقاع الاستحواذ على الكرة. وسيشكل رودري، لاعب الوسط الدفاعي، الدرع المركزي، مما يتيح لصانعي اللعب المبدعين بيدري وداني أولمو التحرك في مواقع متقدمة على أرض الملعب لفتح خطوط الدفاع الأمريكية الجنوبية.

أما في المقدمة، فخط الهجوم مليء بخيارات هجومية قاتلة في المراحل الانتقالية. سيقود ميكيل أويارزابال، بطل الجولة الثانية، المسارات المركزية بعد ثنائيته الرائعة في الشوط الأول، مدعومًا بقوة من النجم الشاب لامين يامال على الجناح الأيسر وأليكس باينا على الجناح الأيمن، مما يوفر الشرارة الضرورية في الثلث الأخير من الملعب لمعاقبة أوروغواي في الهجمات المرتدة.

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المواجهات الرئيسية بين أوروغواي وإسبانيا

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لامين يامال ضد ماتياس أوليفيرا

بعد أن برز كنقطة محورية خطيرة في هجوم لويس دي لا فوينتي، يظل يامال رأس الحربة المفعم بالطاقة والثقة في ثلاثي الهجوم الإسباني. لعب يامال بسلاسة على الجناح ليقود الهجوم الإبداعي ضد السعودية، وسجل هدفاً دقيقاً. وسيكون دور يامال بالغ الأهمية في كسر تشكيلة أوروغواي الدفاعية القوية بدنياً؛ حيث يجب عليه استخدام حركته الذكية، ومهارته المتفجرة في المراوغة، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد دفاع الخصم، وإخراج المراقبين عن مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير ليستغلها المهاجمون المركزيون مثل ميكيل أويارزابال.

وقد كُلف بمهمة إيقافه المدافع المركزي ماتياس أوليفيرا، الذي يُعد دعامة دفاعية حيوية في خط دفاع مارسيلو بيلسا. قاد أوليفيرا الكتلة الدفاعية المركزية خلال المباراة السابقة لأوروغواي، محاولاً الحفاظ على تماسك خط الدفاع الرباعي تحت ضغط هائل أمام الرأس الأخضر. ورغم أن البنية الدفاعية لأوروغواي مرت بلحظات صعبة وتراكمت عليها البطاقات الصفراء - بما في ذلك بطاقة صفراء لأوليفيرا نفسه - إلا أنه يتمتع بصفات بدنية من الطراز الأول وهيمنة تكتيكية تمكنه من مواجهة المهاجمين النخبة. يجب عليه الحفاظ على تركيز تام وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق الوسطى جنبًا إلى جنب مع سيباستيان كاسيريس، مع ضمان استغلال تمركزه لتحييد انطلاقات يامال الحادة إلى الداخل ومنع إسبانيا من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

فيديريكو فالفيردي ضد رودري

يُعد فالفيردي القلب النابض والمحرك الديناميكي لخط وسط أوروغواي في الجولة الثانية، وتقع على عاتقه مهمة تحديد إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط دفاع الخصم لصالح «لا سيليستي». أدى فالفيردي دوره ببراعة في مركز خط الوسط المتقدم ضد الرأس الأخضر، حيث انطلق إلى الأمام ليضفي حيوية بدنية حاسمة ويقود الانتقالات الهجومية لفريقه. أمام إسبانيا، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمرير الكرات إلى الانطلاقات الجانبية المتفجرة لكل من أغوستين كانوبيو وماكسيميليانو أراوجو. وإذا أتيح لفالفيردي الوقت والمساحة اللازمين للاستدارة ومواجهة خط الدفاع، فإن رؤيته ستؤدي بسهولة إلى زعزعة توازن الكتلة الدفاعية الإسبانية.

ويسعى لاعب خط الوسط الإسباني البارز رودري إلى تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. فقد شكّل دعامة خط الوسط في الجولة الثانية، حيث قدم حماية تكتيكية لا تشوبها شائبة خلال المباراة التي سيطر فيها فريقه على مجريات اللقاء أمام السعودية. وسيخضع عمله الدفاعي بعيدًا عن الكرة وانضباطه في المراحل الانتقالية لاختبار صعب في ملعب غوادالاخارا. يجب على رودري أن يدير موقعه بشكل هجومي أمام قلبَي الدفاع باو كوبارسي وأيميريك لابورت، من أجل ضغط المساحات المركزية، والضغط على نقاط انطلاق بناء الهجمات لدى فالفيردي، وحماية خط دفاعه الخلفي الأربعة لضمان ألا يسيطر اللاعبون الأمريكيون الجنوبيون تمامًا على الثلث الأوسط ويحصروا إسبانيا في قوقعة دفاعية لا يمكن تحملها.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة H؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، اتخذت المجموعة H شكلًا شديد التقلب والتنافسية. تحتل إسبانيا الصدارة بفارق مريح برصيد أربع نقاط وفارق أهداف +4، بعد أن عززت موقعها بقوة في السباق نحو الأدوار الإقصائية عقب فوزها الساحق 4-0 على السعودية.

وهذا يترك أوروغواي في المركز الثاني برصيد نقطتين وفارق أهداف متعادل تمامًا (0)، متعادلة في النقاط مع الرأس الأخضر (نقطتان، فارق أهداف 0) بعد أن اضطرت «لا سيليستي» إلى الاكتفاء بتعادل صعب 2-2 أمام «القرش الأزرق». وتظل السعودية في قاع الجدول برصيد نقطة واحدة. وتعد مباراة الجولة الثالثة المرتقبة في ملعب غوادالاخارا نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية لكلا الفريقين العملاقين، حيث يتنافسان على ضمان التأهل التلقائي أو تجنب سيناريوهات التأهل عبر بطاقة التأهل الإضافية قبل الدخول في مرحلة خروج المغلوب.

في حال فوز إسبانيا

فإن فوز فريق لويس دي لا فوينتي سيرفع رصيد الأوروبيين إلى سبع نقاط، مما يضمن لهم على الفور التأهل التلقائي إلى دور الـ32 بصفتهم المتصدرين بلا منازع للمجموعة. في المقابل، ستجمد هذه النتيجة رصيد أوروغواي عند نقطتين. واعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة الرأس الأخضر ضد السعودية، قد تؤدي هزيمة أوروغواي إلى هبوطها إلى المركز الثالث أو الرابع، مما قد يؤدي إما إلى إقصائها تمامًا أو تركها تعتمد كليًا على سيناريوهات التأهل عبر بطاقة التأهل.

في حال فوز أوروغواي

إذا حصد رجال مارسيلو بيلسا النقاط الثلاث، فسيكون ذلك تتويجاً لانتعاش مذهل للفريق الأمريكي الجنوبي في مرحلة المجموعات. ووصول أوروغواي إلى خمس نقاط سيسمح لها بتجاوز إسبانيا وتأمين التأهل التلقائي إلى دور الـ32 بصفتها متصدرة المجموعة أو وصيفة لها. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجعل إسبانيا عالقة عند أربع نقاط، مما يجبرها على الاعتماد على نتيجة المباراة الموازية لمعرفة ما إذا كانت ستحتفظ بمقعدها التلقائي أو تتأهل كواحدة من أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث.

سيناريو التعادل

التعادل في غوادالاخارا سيجعل إسبانيا في وضع مريح برصيد خمس نقاط ويضمن لها التأهل بأمان إلى الأدوار الإقصائية. أما بالنسبة لأوروغواي، فإن رفع رصيدها إلى ثلاث نقاط سيبقيها في صراع محتدم على التأهل. ورغم أن التعادل يمنع الإقصاء الحسابي الفوري، فإن إنهاء المجموعة بثلاث نقاط وفارق أهداف محايد تمامًا (0) سيجعل ترتيبها النهائي مرهونًا بنتيجة الرأس الأخضر، مما يجعل حصولها على بطاقة التأهل إلى دور الـ32 يعتمد بشكل كبير على نتائج المباريات الموازية في المجموعة.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

لم يؤكد مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروغواي، التشكيلة المحتملة، ولا توجد حالياً أي إصابات أو حالات إيقاف مسجلة في صفوف «لا سيليستي». ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

وبالمثل، لم يؤكد مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي تشكيلته الأساسية بعد، ولا توجد أي إصابات أو حالات إيقاف مسجلة في هذه المرحلة. وسيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق فور توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

حققت أوروغواي فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضتها، وسجلت خمسة أهداف واستقبلت خمسة أهداف. وانتهت آخر مباراة خاضتها بالتعادل 2-2 أمام الرأس الأخضر في كأس العالم يوم 21 يونيو، بعد تعادل سابق 1-1 مع السعودية في المباراة الافتتاحية للمجموعة. وتعكس هاتان النتيجتان في كأس العالم تقلب الأداء الذي لازم الفريق خلال سلسلة مباريات شملت أيضًا تعادلًا وديًا 1-1 مع إنجلترا وتعادلًا سلبيًا مع الجزائر. وكانت أسوأ نتيجة في هذه السلسلة هي الهزيمة 5-1 أمام الولايات المتحدة في نوفمبر 2025.

سجلت إسبانيا في آخر خمس مباريات فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتيجة لها هي الفوز 4-0 على السعودية في 21 يونيو، وهو أداء أبرز قوة هجومها. وقبل ذلك، تعادلت 0-0 مع الرأس الأخضر في مباراة الافتتاح بكأس العالم. خلال هذه المباريات الخمس، سجلت إسبانيا ستة أهداف واستقبلت هدفًا واحدًا، مع الحفاظ على شباكها نظيفة في مباراتين وديتين متتاليتين ضد مصر والعراق قبل انطلاق البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

أوروجواي آخر مباراتان إسبانيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران إسبانيا 3 - 1 أوروجواي

إسبانيا 2 - 0 أوروجواي 1 الأهداف المسجلة 5 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

تغطي بيانات المواجهات المباشرة لقاءين، خُوضا كلاهما في إطار المباريات الودية. وجاء آخرهما في 6 فبراير 2013، عندما فازت إسبانيا على أوروغواي بنتيجة 3-1. وقبل ذلك، فازت إسبانيا بنتيجة 2-0 في 17 أغسطس 2005. وقد فازت إسبانيا في كلا اللقاءين المسجلين، حيث سجلت خمسة أهداف واستقبلت هدفًا واحدًا خلال المباراتين.

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