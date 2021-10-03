"مباراة النصر والباطن كارثة، يجب فتح تحقيق فيها"، والصرامي يرد

جدل كبير في برنامج الحصاد الرياضي بين إعلاميين

شهدت حلقة الليلة من برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية السعودية جدلًا كبيرًا بين الصحفي فهد الروقي والمتحدث السابق باسم النصر "سعود الصرامي" حول أخطاء الحكام في الدوري السعودي.

مبارك الظفيري نائب رئيس الباطن بدأ الجدل بقوله أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعترفت لهم بخطأ احتساب هدف النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ماذا قال فهد الروقي عن هدف النصر ضد الباطن؟

الصحفي المعروف بانتمائه للهلال لم يُفوت تصريحات نائب رئيس الباطن حول هدف النصر، وعلق مطالبًا بفتح تحقيق في المباراة وخطأ احتساب الهدف رغم وضوح الحالة.

إذ قال "هدف النصر الوحيد ضد الباطن لا يُمكن أن يُقره عقل، أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم لكن هذا ينطبق على الأخطاء التقديرية الخاضعة للحكم ورؤيته وليس التسلل، التسلل بعد تقنية الفيديو أصبح لا يخضع للقرار البشري بل للأمور التقنية، ولذا تحول احتساب التسلل من أصعب القرارات في كرة القدم إلى أسهلها".

تابع "احتساب الحكم يُعد كارثة يجب التوقف عندها ويجب أن يُفتح تحقيق في المباراة واحتساب الهدف دون العودة إلى تقنية الفيديو".

كيف رد المتحدث الرسمي السابق باسم النصر على الصحفي الهلالي؟

سعود الصرامي لم يُفوت تصريحات الروقي دون الرد عليها، إذ وافق على طلبه فتح تحقيق في احتساب هدف النصر ضد الباطن، لكنه طالب كذلك بفتح تحقيق في احتساب ركلة جزاء للهلال عند الدقيقة الـ98 ضد الحزم.

إذ قال "نائب رئيس الباطن يقول أن الهدف غير صحيح وأنت تطالب بفتح تحقيق، نعم أتفق، لكننا نريد كذلك فتح تحقيق في احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال عند الدقيقة الـ98 ضد الحكم أجمع جميع الحكام والمحللين على عدم صحتها".

وهنا رد الروقي موضحًا وجهة نظره، قال "أنا لا أطلب فتح تحقيق في الأخطاء التقديرية سواء للنصر أو الهلال، بل في احتساب هدف من تسلل المفترض أن يكون القرار به تقني وغير خاضع للعنصر البشري والأخطاء التقديرية، بجانب أن خطأ احتساب ركلة الجزاء للهلال لم يُغير في نتيجة المباراة بعكس هدف النصر الذي أهدى الفريق 3 نقاط".

يُشار إلى أن بافيتمبي جوميس أهدر ركلة الجزاء التي كان من الممكن أن تمنح الهلال 3 نقاط أمام الحزم لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

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