كيف تشتري تذاكر مباراة النصر والأهلي: المواعيد والأسعار وكل ما تريد معرفته

تحول دوري روشن السعودي إلى واحد من أكثر المسابقات متابعة في عالم كرة القدم، وقليل من المواجهات تحمل ثقل وأهمية "الكلاسيكو" الذي يجمع بين نصر الرياض وأهلي جدة. هذه ليست مجرد مباراة، بل هي صراع على السيادة بين اثنين من أندية "الأربعة الكبار" المدعومين من صندوق الاستثمارات العامة. ومع وجود أيقونات عالمية مثل كريستيانو رونالدو يقود هجوم "فارس نجد" في مواجهة تشكيلة مدججة بالنجوم في الأهلي تضم أمثال إيفان توني ورياض محرز، فإن الأجواء في "الأول بارك" ستكون مشتعلة بلا شك.
سواء كنت تبحث عن أرخص تذاكر الدخول العام أو ترغب في تجربة فاخرة عبر صناديق الضيافة، فقد أعددنا لك الدليل النهائي لضمان عدم تفويت ثانية واحدة من الإثارة.
متى موعد مباراة النصر والأهلي؟
من المقرر إقامة مباراة الإياب المرتقبة بين النصر والأهلي في أواخر شهر أبريل. ومع دخول دوري روشن السعودي شهره الأخير، تعد هذه الموقعة التي تقام ليلة الثلاثاء تحت أضواء الرياض ببيئة كروية عالية الحماس. فيما يلي التفاصيل المؤكدة للمباراة:
|التاريخ والوقت
|المباراة
|المكان
|التذاكر
|الثلاثاء، 28 أبريل 2026 | 21:00 (بالتوقيت المحلي)
|النصر ضد الأهلي
|الأول بارك، الرياض
|حجز التذاكر
أين يمكن شراء تذاكر مباراة النصر والأهلي؟
بالنسبة للجماهير الراغبة في حضور المباراة في ملعب "الأول بارك"، هناك عدة طرق للبحث عن التذاكر. ولضمان دخول سلس إلى الملعب، تصدر معظم التذاكر الآن بصيغة رقمية فقط، حيث يمكن مسحها مباشرة من هاتفك الذكي عند البوابات الإلكترونية.
تعد منصة webook.com هي الشريك الرسمي لبيع تذاكر معظم الفعاليات الكبرى في المملكة. ومع ذلك، وبسبب القاعدة الجماهيرية العالمية لـ "رونالدو" وطبيعة هذه المنافسة الشرسة، غالباً ما تنفد الحصص الرسمية في غضون دقائق من طرحها.
إذا وجدت أن الموقع الرسمي قد نفدت تذاكره، فإن StubHub هو سوق ثانوي موصى به بشدة. الشراء عبر StubHub يمنحك ضمان الرسمية؛ حيث يضمن برنامج "FanProtect" الخاص بهم أن تذاكرك صالحة وستصل في الوقت المناسب قبل المباراة، أو تسترد أموالك بالكامل.
كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر والأهلي؟
تتفاوت أسعار التذاكر لمباريات النصر بناءً على أهمية اللقاء. لمباراة "كلاسيكو" من الفئة (A)، تكون الأسعار عادةً أعلى من المعتاد:
- أرخص التذاكر: مقاعد الدخول العام في المدرجات العلوية تبدأ عادةً من 185 إلى 250 ريال سعودي. في الأسواق الثانوية، قد تجد أسعاراً تبدأ من حوالي 304 ريال سعودي حسب الطلب.
- المقاعد العادية: توفر المقاعد الجانبية رؤية تكتيكية أفضل وتتراوح أسعارها بين 400 و850 ريال سعودي.
- الفئات الممتازة والضيافة: الدخول إلى صالة VIP Lounge يتراوح بين 1,500 و4,000 ريال سعودي. أما الصناديق التنفيذية (Executive Boxes) فقد تتجاوز 15,000 ريال سعودي للمجموعات.
نوصي بالحجز المبكر، حيث تميل الأسعار للارتفاع مع اقتراب يوم المباراة وتزايد "تأثير رونالدو" على السوق المحلي.
كل ما يجب معرفته عن ملعب "الأول بارك"
يقع "الأول بارك" في قلب جامعة الملك سعود بالرياض، وهو أحد أكثر الملاعب حداثة في الشرق الأوسط. يتميز بأنه ملعب مخصص لكرة القدم فقط، مما يعني أن المشجعين قريبون جداً من أرضية الملعب، مما يخلق أجواءً مرعبة للخصوم.
- السعة والأجواء: يتسع الملعب لحوالي 25,000 مشجع. يوفر "الجدار الأصفر" لجماهير النصر صخباً مستمراً، خاصة خلال احتفالات "Siu" قبل المباراة.
- النقل والمواصلات: أسهل وسيلة للوصول هي عبر تطبيقات "أوبر" أو "كريم". كما يخدم مترو الرياض (المسار 2) منطقة الجامعة.
- الدخول: تفتح البوابات عادةً قبل ساعتين من الانطلاق. نوصي بالوصول قبل 60 دقيقة على الأقل لتجاوز الفحص الأمني.