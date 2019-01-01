مباراة السد والهلال بدون تقنية فيديو

نصف نهائي دوري أبطال آسيا بدون تقنية الفيديو

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن تقنية الفيديو لن يتم تطبيقها اليوم، في مباراة السد والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن يستضيف السد القطري، نظيره الهلال السعودي مساء اليوم على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، بذهاب نصف نهائي البطولة.

ووفقاً لصحيفة الرياضية فإنه لن يتم استخدام تقنية الفيديو الليلة، أو في مباراة الإياب حتى.

وأوضحت الصحيفة أيضاً، أنه لم يتم استخدام الفيديو حتى نهاية المسابقة، بعكس ما تردد في وقت سابق، عن موافقة الاتحاد الآسيوي باستخدامها في الأدوار الختامية.

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ومن المنتظر أن يُقود الحكم العماني أحمد الكاف مباراة الليلة، ويعاونه عبد الله سعيد مساعد أول، وعمر يعقوب مساعد ثاني، وعبد الله علي حكم رابع.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين، ستكون يوم 22 أكتوبر الجاري في الرياض، على ملعب جامعة الملك سعود.