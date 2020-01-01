مباراة ألمانيا وإيطاليا تحت تهديد الإلغاء

المباراة الودية آخر الشهر الجاري بين المنتخبين قد لا تُلعب

أشارت تقارير صحفية، إلى احتمالية إلغاء المباراة الودية بين ألمانيا وإيطاليا الودية، في نهاية مارس الجاري.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة نورنبرج الألمانية المباراة الودية، خلال يوم 31 مارس الحالي.

وكشفت صحيفة بليد الألمانية، إلى أن بلدية نورنبرج طلبت إلغاء المباراة، خوفاً من انتشار فيروس كورونا، مع مشجعين إيطاليا.

المزيد من الفرق

فيروس كورونا، انتشر بشكل كبير في الأراضي الإيطالية، خلال الفترة الماضية، وأدى إلى إصابة المئات من الأشخاص ووفاة العشرات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم بلدية نورنبرج، أن طلب إلغاء المباراة خوفاً من المشجعين الوافدين من شمال إيطاليا والتي تعد أكثر المناطق تضرراً بسبب الفيروس.

مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

ووفقاً للتقرير الألماني، من الوارد نقل المباراة من المدينة، خاصة مع تمسك رئيس البلدية برفض لعب المباراة في بلدته، وقد طلب عمدة نورنبرج من الاتحاد الألماني البحث عن مدينة توافق على استقبال المباراة.

جدير بالذكر أن رابطة اللاعبين، طلبت عدم إقامة مباريات خلال فترة التوقف الحالية، سواء كانت ودية أو رسمية في تصفيات كأس العالم القادمة.