مباراة أتلتيكو وبرشلونة تشهد الحضور الجماهيري الأكبر بتاريخ الكرة النسائية

مباراة القمة في الدوري الإسباني النسائي لكرة القدم بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة تشهد رقم قياسي في حضور مدرجات ملعب واندا ميتروبوليتانو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق برشلونة النسائي اليوم الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني للكرة النسائية.

جاء هذا تحت أنظار عدد قياسي من الحضور في ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس، حيث تواجد 60.739 متفرج في مدرجات ملعب العاصمة.

ويعد الرقم هم الأكبر في تاريخ أندية كرة القدم النسائية على الإطلاق بحسب ما أكد الموقع الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد عقب التأكد من الرقم الدقيق للحضور.

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وكان الرقم القياسي المحلي السابق مسجلًا في ملعب سان ماميس في شهر يناير الماضي في مباراة جمعت أتلتيكو مدريد بأتلتيك بلباو في كأس الملكة وشهدت حضور 48,121 ألف متابع.

أما الرقم القياسي العالمي السابق فيعود لعام 1920 عندما واجه فريق ديكس كير نظيره هلينز على ملعب جوديونسون بارك وبحضور 53,000 ألف مشجع.

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جدير بالذكر أن سيدات برشلونة بالفوز اليوم نجحوا في تقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد حيث تجمد رصيد الروخي بلانكوس عند النقطة الـ 66 بينما ارتفع رصيد البلاوجرانا للنقطة الـ 63.