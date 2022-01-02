مبادلة رابحة للجميع.. برشلونة يعرض خدمات ديمبيلي على مانشستر يونايتد

تحرك مسؤولو برشلونة في اتجاه عقد مبادلة مع مانشستر يونايتد للتخلص من عثمان ديمبيلي هذا الشتاء، وبدلًا من أن يرحل مجانًا بنهاية عقده في صيف 2022.

مفاوضات التجديد بين الدولي الفرنسي وبرشلونة وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الماضية بسبب طلباته المادية الخرافية، ليصبح رحيله في يناير آخر فرصة للكسب من خلفه.

شبكة "ARA" الكتالونية زعمت أن برشلونة يتفاوض مع مانشستر يونايتد لإرسال ديمبيلي لهم في مقابل الحصول على أنتوني مارسيال.

ويحاول الفرنسي الآخر أن يرحل عن ملعب أولد ترافورد هذا الشتاء لفقدانه فرصة اللعب باستمرار، ووسط مفاوضات قوية مع إشبيلية.

لكن مانشستر يونايتد في وقت سابق عبر مدربه رالف رانجنيك أعلن فشل المفاوضات مع النادي الأندلسي بسبب عدم التوصل لاتفاق حول قيمة الصفقة.

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قد يكون برشلونة مهتمًا للغاية بالتوقيع مع مارسيال لما يمكن أن يوفره من حلول هجومية بقدرته على اللعب كجناح وكذلك في مركز المهاجم الصريح.

يُضاف إلى ذلك أن رحيل ديمبيلي بات ضروريًا حتى يستطيع الكتلان قيد فيران توريس، فراتب صاحب الـ24 عامًا يقف حائلًا أمام ذلك، خاصةً وأن راتب مارسيال سيكون في المتناول حينها.

وكان مانشستر يونايتد قد ارتبط كثيرًا بالتعاقد مع ديمبيلي، حتى أن الصحف الإسبانية زعمت في وقت سابق اتصالات بين الإنجليز ووكيل اللاعب في الأشهر الماضية.

تبقى الأزمة الوحيدة هي موقف ديمبيلي نفسه، فاللاعب يريد الانتقال مجانًا إلى ناديه الجديد حتى يظفر بأموال طائلة كمكافأة انتقال.