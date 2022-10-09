مبادرة رائعة .. الهلال يُخصص جزءًا من دخله لمؤسسته الخيرية

النادي السعودي يُريد إشراك جماهيره في العمل الخيري

قام الهلال السعودي بمبادرة رائعة حين أعلن اليوم الأحد عن تخصيص جزء من دخله من مبيعات تذاكر مبارياته لصالح مؤسسة النادي الخيرية.

الفريق العاصمي، الذي يستعد لمواجهة الشباب مساء غدٍ الإثنين في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر تخصيص 5% من دخل تذاكر المباريات لصالح مؤسسة الهلال الخيرية.

وتقرر أن تكون ركلة البداية في تلك المبادرة الرائعة من مواجهة الشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يوم غدٍ، وقد أوضح الهلال أنه يهدف من خلال الخطوة لتوفير دخل ثابت للعمل الخيري بجانب إشراك الجماهير به.

Shahid Shahid

الرئيس فهد بن نافل علق على الأمر بالتأكيد على أن تلك الخطوة تهدف لإشراك الجماهير الزرقاء في الأجر والمثوبة عن العمل الخيري الذي تقوم به مؤسسة النادي الخيرية.

وأضاف عبر تويتر "تخصيص إيراد ثابت من عائدات الهلال من التذاكر خطوة تُسهم في استمرارية العمل الخيري للنادي عبر مؤسسته الخيرية، والأهم من ذلك هو إشراك الجماهير في الأجر والمثوبة".

أتم " اسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأتمنى أن يكون ذلك محفزًا إضافيًا للحضور بشكل أكبر لدعم الفريق ومؤسسة الهلال الخيرية".

يُشار إلى أن الهلال يهدف من خلال مواجهة متصدر الدوري السعودي لمصالحة جماهيره المستاءة من خسارة 5 نقاط متتالية في آخر جولتين، وكذلك تقليص فجوة الـ5 نقاط مع الصدارة.