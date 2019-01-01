مبابي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الفرنسي

نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي يواصل التألق وتحطيم الأرقام القياسية

فيسبوك تويتر محمد عماد

واصل النجم كيليان مبابي التألق مع فريقه باريس سان جيرمان، بعد إحرازه لهدف الفوز على سانت إتيان في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الفرنسي "ليج 1".

هدف مبابي هو التاسع عشر له هذا الموسم في 18 مباراة خاضها بالدوري الفرنسي، وهو أول فرنسي يحقق هذا الإنجاز منذ 45 عامًا.

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وشارك مبابي البالغ من العُمر 20 عامًا في 25 هدفًا مع الفريق الباريسي في الدوري هذا الموسم، حيث أنه أحرز 19 هدفًا وصنع ستة.

ومر مبابي بعام استثنائي في 2018، حيث شارك مع منتخب الديوك في التتويج بكأس العالم روسيا 2018، محرزًا أربعة أهداف ليتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

كما أنه اختير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كرابع أفضل لاعب في العالم عن عام 2014.