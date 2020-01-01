مبابي ينفرد برقم فرنسي مميز لم يسبقه له أحد

كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ينفرد برقم مميز للغاية بعد مباراة فريقه ضد بوردو.

انفرد النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان برقم مميز للغاية على مستوى نجوم فرنسا عبر التاريخ.

جاء هذا بعد تسجيله للهدف الرابع في مباراة فريقه اليوم أمام بوردو في الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برينس.

وكان هدف مبابي الذي سجله اليوم هو الـ 16 له في الدوري الفرنسي والـ 20 كمساهمة في الأهداف بإحتساب التي صنعها.

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وأصبح كيليان مبابي هو أول لاعب فرنسي يسجل ويصنع 20 هدفًا أو أكثر في أربعة مواسم متتالية في بطولة الدوري منذ أن بدأ إحصاء أوبتا للصناعات في 2006.

وشارك مبابي بشكل أساسي في لقاء اليوم والتي انتهت بفوز فريق باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ووصل فريق باريس سان جيرمان للنقطة رقم 65 في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مارسيليا.

جدير بالذكر أن مبابي يلعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ عام 2017 ويعد ذلك هو الموسم الثالث له حيث أمضى موسمًا من هؤلاء الأربعة في صفوف الفريق الأول لموناكو.