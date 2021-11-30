مبابي يلمح للرحيل عن باريس: الفوز بالكرة الذهبية يحتاج لخطوات محددة!

جمع حفل الكرة الذهبية الذي أقيم مساء الإثنين العديد من أفضل اللاعبين في العالم، ومن بينهم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

مبابي احتل المركز التاسع في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2021، وهو تصنيف بعيد للغاية عما يطمح إليه نجم منتخب فرنسا.

وأجرى مبابي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تحدث خلالها عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية في العام المقبل أو في المستقبل، ترك رسالة غامضة عن ذلك.

ماذا قال مبابي؟

مبابي وخلال حديثه قال: "بالطبع هدفي هو الفوز بالكرة الذهبية أو عدة جوائز، لكن هناك عملية لتحقيق ذلك".

صحيفة "as" الإسبانية فسرت تصريحات مبابي على أنها إشارة محتملة لرحيل الفرنسي عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم.

وقد تعني هذه العملية تغيير الفريق ليصبح مبابي قائدًا لمشروع ناجح، وهو أمر لا يحظى به في باريس سان جيرمان، في ظل وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

ما هو هدف مبابي؟

يهدف مبابي إلى تغيير الأجواء حيث يقضي حاليًا الموسم الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان.

وتتماشي رغبة مبابي مع خطط نادي ريال مدريد الإسباني، حيث يريد مجلس إدارة "الميرنجي" أن يكون كيليان هو محور الفريق خلال العقد المقبل، وأن يصبح نجم "سانتياجو بيرنابيو" الجديد.

من جانبه يعرف مبابي أن التوقيع مع ريال مدريد يزيد من فرص فوزه بالألقاب الفردية وعلى رأسها الكرة الذهبية.

وإذا ما نجح مبابي في أن يصبح حاسمًا مع فريق بحجم ريال مدريد، فإنه سيفوز بالعديد من الجوائز الفردية، وذلك بسبب التعزيز الإعلامي الذي سيحصل عليه.

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