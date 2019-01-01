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مبابي يلمح لإمكانية الانضمام إلى ريال مدريد

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(C)Getty Images
هل ينضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد مع زيدان؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

ألمح كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، لإمكانية الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل.

مبابي أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل خاصة بعد عودة زين الدين زيدان إلى تدريب الملكي إلا أنّ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، نفى إمكانية التخلي عن اللاعب.

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة "جورنال دي دوماس" الفرنسي: "الانتقال لريال مدريد؟ أنا الآن بعمر 19 عامًا ولا أدرى ما الذي سيفعلونه حينما أصل إلى 23؟".

وأوضحت الصحيفة أنّ أحد المقربين من اللاعب أكد أنّ مبابي يرى نفسه لاعبًا في ريال مدريد وينتظر الفرصة المناسبة للانتقال.

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وكان بطل كاس العالم الأخيرة نفى الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد توديع دوري أبطال أوروبا مؤكدًا ثقته في نجاح مشروع بطل الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ألمح برغبته التعاقد مع مبابي وزميله في الفريق نيمار دا سيلفا.

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