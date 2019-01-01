مبابي يكشف مستقبله مع باريس: الشكوك نالت من الجميع

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يؤكد على استمراره مع النادي الباريسي في الموسم المقبل رغم انتشار الشكوك في صدور نجوم الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي على استمراره مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل واستمرار إيمانه بمشروع الفريق الكروي المستقبلي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح "تيليفوت"، وقال فيها: "أنا مصدوم بكل تأكيد، لا توجد كلمات لوصف حالتي الحالية، الأمر غاية في الصعوبة، لقد عملنا بشكل شاق للغاية من أجل الوصول لتلك النقطة".

وأضاف: "الحياة ستستمر، علينا أن نرفع رؤوسنا ونكمل الموسم، دوري الأبطال كان هدفنا، لقد عملنا من أجل تلك البطولة كل يوم خلال الموسم".

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وأكمل: "لقد كانت الأجواء جميلة، ولم نحب أن نفسد الحفل لكنه فسد على كل حال، والآن الشكوك تنال من الكثيرون، لكنني لا أزال مؤمن بالمشروع".

واختتم تصريحاته: "أعتقد أننا جميعًا بالعمل معًا سننجح بتقديم شيئًا من أجل هذا النادي، ربما لم نكن على قدر المهمة لكنني سأكون هنا في العام المقبل".

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جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد ودع دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة على أرضه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.