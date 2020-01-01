مبابي يكشف عن أحلامه وتطلعاته في 2020

هل تستجب إدارة باريس سان جيرمان لمبابي؟

كشف مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي عن أحلامه وتطلعاته مع فريقه ومنتخب بلاده الفرنسي هذا العام، وذلك في افتتاح أحدث مشروعاته الخيرية.

وكرر الشاب الفرنسي طلبه للمسؤولين سواء في النادي أو في اتحاد الكرة، من أجل المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية، التي ستستضيفها طوكيو الصيف المقبل.

وعندما سُئل عن أهم أحلامه وتطلعاته في 2020، أجاب قائلاً "أريد الثلاثية دوري أبطال أوروبا، كأس أمم أوروبا ودورة الألعاب الأولمبية. هذا لن يكون سيئًا".

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وأضاف "الأمر يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن، لكنني سأحرص على تحقيق هذا الحلم، وستكون لحظة فخر إذا تمكنت من تحقيق لقب الأبطال مع باريس سان جيرمان، مع استمرار فوز المنتخب".

ولا تعتبر المرة الأولى التي يُلمح فيها لرغبته في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، إذ اعترف في حوار سابق مع مجلة "فرانس فوتبول"، بأنه يمني النفس بالحصول على الذهب الأولمبي.

وأشار مبابي في نفس المقابلة، إلى أنه سيجلس مع المدير الرياضي للنادي ليوناردو، لمناقشته في هذا الأمر، على أمل أن يحصل على موافقته الإدارة، بالمشاركة في الأولمبياد ومن ثم اليورو.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة الأوروبية ستقام في 12 مدينة في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو، بينما الأولمبياد ستلعب بداية من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس.